Текущая цена Omnia Protocol сегодня составляет 0,00548208 USD. Следите за обновлениями цены OMNIA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены OMNIA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Omnia Protocol сегодня составляет 0,00548208 USD. Следите за обновлениями цены OMNIA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены OMNIA прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о OMNIA

Информация о цене OMNIA

Официальный сайт OMNIA

Токеномика OMNIA

Прогноз цен OMNIA

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Omnia Protocol

Цена Omnia Protocol (OMNIA)

Не в листинге

Текущая цена 1 OMNIA в USD:

$0,00547631
$0,00547631$0,00547631
+0,40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Omnia Protocol (OMNIA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:15:47 (UTC+8)

Информация о ценах Omnia Protocol (OMNIA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00543465
$ 0,00543465$ 0,00543465
Мин 24Ч
$ 0,00550727
$ 0,00550727$ 0,00550727
Макс 24Ч

$ 0,00543465
$ 0,00543465$ 0,00543465

$ 0,00550727
$ 0,00550727$ 0,00550727

$ 0,724005
$ 0,724005$ 0,724005

$ 0,00100478
$ 0,00100478$ 0,00100478

-0,00%

+0,56%

-9,23%

-9,23%

Текущая цена Omnia Protocol (OMNIA) составляет $0,00548208. За последние 24 часа OMNIA торговался в диапазоне от $ 0,00543465 до $ 0,00550727, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена OMNIA за все время составляет $ 0,724005, а минимальная – $ 0,00100478.

Что касается краткосрочной динамики, OMNIA изменился на -0,00% за последний час, на +0,56% за 24 часа и на -9,23% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Omnia Protocol (OMNIA)

$ 173,50K
$ 173,50K$ 173,50K

--
----

$ 538,86K
$ 538,86K$ 538,86K

31,68M
31,68M 31,68M

98 399 222,0
98 399 222,0 98 399 222,0

Текущая рыночная капитализация Omnia Protocol составляет $ 173,50K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение OMNIA составляет 31,68M, а общее предложение – 98399222.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 538,86K.

История цен Omnia Protocol (OMNIA) в USD

За сегодня изменение цены Omnia Protocol на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Omnia Protocol на USD составило $ -0,0012568435.
За последние 60 дней изменение цены Omnia Protocol на USD составило $ -0,0023311103.
За последние 90 дней изменение цены Omnia Protocol на USD составило $ -0,00758293339603273.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,56%
30 дней$ -0,0012568435-22,92%
60 дней$ -0,0023311103-42,52%
90 дней$ -0,00758293339603273-58,03%

Что такое Omnia Protocol (OMNIA)

Omnia Protocol provides privacy-first access to blockchains. It decentralizes the node infrastructure required to read/write from blockchain, while rewarding the node owners.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Omnia Protocol (OMNIA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Omnia Protocol (USD)

Сколько будет стоить Omnia Protocol (OMNIA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Omnia Protocol (OMNIA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Omnia Protocol.

Проверьте прогноз цены Omnia Protocol!

OMNIA на местную валюту

Токеномика Omnia Protocol (OMNIA)

Понимание токеномики Omnia Protocol (OMNIA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена OMNIA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Omnia Protocol (OMNIA)

Сколько стоит Omnia Protocol (OMNIA) на сегодня?
Актуальная цена OMNIA в USD – 0,00548208 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена OMNIA в USD?
Текущая цена OMNIA в USD составляет $ 0,00548208. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Omnia Protocol?
Рыночная капитализация OMNIA составляет $ 173,50K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение OMNIA?
Циркулирующее предложение OMNIA составляет 31,68M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) OMNIA?
OMNIA достиг максимальной цены (ATH) в 0,724005 USD.
Какова была минимальная цена OMNIA за все время (ATL)?
OMNIA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00100478 USD.
Каков объем торгов OMNIA?
Объем торгов за последние 24 часа для OMNIA составляет -- USD.
Вырастет ли OMNIA в цене в этом году?
OMNIA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены OMNIA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:15:47 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Omnia Protocol (OMNIA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.