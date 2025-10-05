Текущая цена Nummus Aeternitas сегодня составляет 0,01122574 USD. Следите за обновлениями цены NUMMUS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NUMMUS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Nummus Aeternitas сегодня составляет 0,01122574 USD. Следите за обновлениями цены NUMMUS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NUMMUS прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о NUMMUS

Информация о цене NUMMUS

Официальный сайт NUMMUS

Токеномика NUMMUS

Прогноз цен NUMMUS

Логотип Nummus Aeternitas

Цена Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Не в листинге

Текущая цена 1 NUMMUS в USD:

$0,01128769
-2,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Nummus Aeternitas (NUMMUS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-05 08:10:56 (UTC+8)

Информация о ценах Nummus Aeternitas (NUMMUS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01104096
Мин 24Ч
$ 0,01160397
Макс 24Ч

$ 0,01104096
$ 0,01160397
$ 0,169721
$ 0,00785804
-0,69%

-2,93%

-11,89%

-11,89%

Текущая цена Nummus Aeternitas (NUMMUS) составляет $0,01122574. За последние 24 часа NUMMUS торговался в диапазоне от $ 0,01104096 до $ 0,01160397, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NUMMUS за все время составляет $ 0,169721, а минимальная – $ 0,00785804.

Что касается краткосрочной динамики, NUMMUS изменился на -0,69% за последний час, на -2,93% за 24 часа и на -11,89% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Nummus Aeternitas (NUMMUS)

$ 1,12M
--
$ 1,12M
100,00M
100 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Nummus Aeternitas составляет $ 1,12M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NUMMUS составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,12M.

История цен Nummus Aeternitas (NUMMUS) в USD

За сегодня изменение цены Nummus Aeternitas на USD составило $ -0,00033904644377686.
За последние 30 дней изменение цены Nummus Aeternitas на USD составило $ -0,0020340075.
За последние 60 дней изменение цены Nummus Aeternitas на USD составило $ -0,0079031903.
За последние 90 дней изменение цены Nummus Aeternitas на USD составило $ -0,08087886197476089.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00033904644377686-2,93%
30 дней$ -0,0020340075-18,11%
60 дней$ -0,0079031903-70,40%
90 дней$ -0,08087886197476089-87,81%

Что такое Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.

The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.

The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.

Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.

Источник Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Nummus Aeternitas (USD)

Сколько будет стоить Nummus Aeternitas (NUMMUS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Nummus Aeternitas (NUMMUS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Nummus Aeternitas.

Проверьте прогноз цены Nummus Aeternitas!

NUMMUS на местную валюту

Токеномика Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Понимание токеномики Nummus Aeternitas (NUMMUS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NUMMUS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Сколько стоит Nummus Aeternitas (NUMMUS) на сегодня?
Актуальная цена NUMMUS в USD – 0,01122574 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NUMMUS в USD?
Текущая цена NUMMUS в USD составляет $ 0,01122574. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Nummus Aeternitas?
Рыночная капитализация NUMMUS составляет $ 1,12M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NUMMUS?
Циркулирующее предложение NUMMUS составляет 100,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NUMMUS?
NUMMUS достиг максимальной цены (ATH) в 0,169721 USD.
Какова была минимальная цена NUMMUS за все время (ATL)?
NUMMUS достиг минимальной цены (ATL) в 0,00785804 USD.
Каков объем торгов NUMMUS?
Объем торгов за последние 24 часа для NUMMUS составляет -- USD.
Вырастет ли NUMMUS в цене в этом году?
NUMMUS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NUMMUS для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-05 08:10:56 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.