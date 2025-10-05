Что такое Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community. The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions. The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token's backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years. Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token's intrinsic value.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nummus Aeternitas (NUMMUS) Сколько стоит Nummus Aeternitas (NUMMUS) на сегодня? Актуальная цена NUMMUS в USD – 0,01122574 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NUMMUS в USD? $ 0,01122574 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NUMMUS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Nummus Aeternitas? Рыночная капитализация NUMMUS составляет $ 1,12M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NUMMUS? Циркулирующее предложение NUMMUS составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) NUMMUS? NUMMUS достиг максимальной цены (ATH) в 0,169721 USD . Какова была минимальная цена NUMMUS за все время (ATL)? NUMMUS достиг минимальной цены (ATL) в 0,00785804 USD . Каков объем торгов NUMMUS? Объем торгов за последние 24 часа для NUMMUS составляет -- USD . Вырастет ли NUMMUS в цене в этом году? NUMMUS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NUMMUS для более подробного анализа.

