Что такое Noodleface (NOODLE)

Noodleface ($NOODLE) is a community-driven memecoin inspired by Matt Furie's hand-drawn character from the Hedz collection. Forged in meme culture, $NOODLE celebrates internet creativity with zero taxes, burnt liquidity, and a renounced contract, ensuring it belongs fully to the community. After its original dev vanished, holders united to keep the noodle pot boiling, turning $NOODLE into a symbol of resilience, fun, and collective spirit. Blending humor, art, and community energy, Noodleface isn't just pasta—it's a movement of meme believers swirling toward the future.

Прогноз цены Noodleface (USD)

Сколько будет стоить Noodleface (NOODLE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Noodleface (NOODLE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Noodleface.

NOODLE на местную валюту

Токеномика Noodleface (NOODLE)

Понимание токеномики Noodleface (NOODLE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NOODLE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Noodleface (NOODLE) Сколько стоит Noodleface (NOODLE) на сегодня? Актуальная цена NOODLE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NOODLE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NOODLE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Noodleface? Рыночная капитализация NOODLE составляет $ 173,48K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NOODLE? Циркулирующее предложение NOODLE составляет 100,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) NOODLE? NOODLE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена NOODLE за все время (ATL)? NOODLE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов NOODLE? Объем торгов за последние 24 часа для NOODLE составляет -- USD . Вырастет ли NOODLE в цене в этом году? NOODLE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NOODLE для более подробного анализа.

