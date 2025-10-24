Текущая цена NeverPay сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены NPAY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NPAY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена NeverPay сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены NPAY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NPAY прямо сейчас на MEXC.

Цена NeverPay (NPAY)

Текущая цена 1 NPAY в USD:

--
----
+4,40%1D
Информация о ценах NeverPay (NPAY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,03%

+4,49%

+2,20%

+2,20%

Текущая цена NeverPay (NPAY) составляет --. За последние 24 часа NPAY торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NPAY за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, NPAY изменился на +0,03% за последний час, на +4,49% за 24 часа и на +2,20% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация NeverPay (NPAY)

$ 13,37K
$ 13,37K$ 13,37K

--
----

$ 13,37K
$ 13,37K$ 13,37K

999,02M
999,02M 999,02M

999 017 276,392606
999 017 276,392606 999 017 276,392606

Текущая рыночная капитализация NeverPay составляет $ 13,37K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NPAY составляет 999,02M, а общее предложение – 999017276.392606. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13,37K.

История цен NeverPay (NPAY) в USD

За сегодня изменение цены NeverPay на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены NeverPay на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены NeverPay на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены NeverPay на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+4,49%
30 дней$ 0-23,73%
60 дней$ 0-49,55%
90 дней$ 0--

Что такое NeverPay (NPAY)

NEVERPAY is a payment platform that lets users “Buy Now, Pay Never” by spending only the yield generated from their staked crypto assets. With NEVERPAY, you no longer need to sell your tokens to shop or pay merchants. Instead, stake your assets, earn interest, and spend the returns directly. It offers instant stablecoin payments, zero transaction fees, and smooth merchant experiences. Designed for the modern crypto user, NEVERPAY unites the worlds of DeFi yield generation and real-time consumer spending, letting you enjoy life without sacrificing your investments. This model creates a financial lifestyle where you grow your portfolio while accessing the products and services you want.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник NeverPay (NPAY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены NeverPay (USD)

Сколько будет стоить NeverPay (NPAY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов NeverPay (NPAY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для NeverPay.

Проверьте прогноз цены NeverPay!

NPAY на местную валюту

Токеномика NeverPay (NPAY)

Понимание токеномики NeverPay (NPAY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NPAY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о NeverPay (NPAY)

Сколько стоит NeverPay (NPAY) на сегодня?
Актуальная цена NPAY в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NPAY в USD?
Текущая цена NPAY в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация NeverPay?
Рыночная капитализация NPAY составляет $ 13,37K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NPAY?
Циркулирующее предложение NPAY составляет 999,02M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NPAY?
NPAY достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена NPAY за все время (ATL)?
NPAY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов NPAY?
Объем торгов за последние 24 часа для NPAY составляет -- USD.
Вырастет ли NPAY в цене в этом году?
NPAY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NPAY для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии NeverPay (NPAY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.