Логотип NAOS Finance

Цена NAOS Finance (NAOS)

USD

График цены NAOS Finance (NAOS) в реальном времени

$0.00263581
$0.00263581$0.00263581
-12.00%(1D)

Цена NAOS Finance (NAOS) сегодня

Текущая цена NAOS Finance (NAOS) сегодня составляет 0.00263577 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 221.88K USD. Цена NAOS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка NAOS Finance:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 9.82K USD
- Изменение цены NAOS Finance в течение дня составляет -12.09%
- Оборотное предложение составляет 84.22M USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене NAOS к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах NAOS.

Ценовые показатели NAOS Finance (NAOS) - USD

За сегодня изменение цены NAOS Finance на USD составило $ -0.000362781139560005.
За последние 30 дней изменение цены NAOS Finance на USD составило $ -0.0009228943.
За последние 60 дней изменение цены NAOS Finance на USD составило $ -0.0016340569.
За последние 90 дней изменение цены NAOS Finance на USD составило $ -0.002394002882190783.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.000362781139560005-12.09%
30 дней$ -0.0009228943-35.01%
60 дней$ -0.0016340569-61.99%
90 дней$ -0.002394002882190783-47.59%

Анализ цен NAOS Finance (NAOS)

Ознакомьтесь с последним анализом цен NAOS Finance: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.00253748
$ 0.00253748$ 0.00253748

$ 0.00299857
$ 0.00299857$ 0.00299857

$ 3.44
$ 3.44$ 3.44

+0.07%

-12.09%

-20.43%

Рыночная информация NAOS Finance (NAOS)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 221.88K
$ 221.88K$ 221.88K

$ 9.82K
$ 9.82K$ 9.82K

84.22M
84.22M 84.22M

Что такое NAOS Finance (NAOS)

NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник NAOS Finance (NAOS)

Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о NAOS Finance (NAOS)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

NAOS на местную валюту

1 NAOS к AUD
A$0.004217232
1 NAOS к GBP
0.002108616
1 NAOS к EUR
0.0025039815
1 NAOS к USD
$0.00263577
1 NAOS к MYR
RM0.0115710303
1 NAOS к TRY
0.0942551352
1 NAOS к JPY
¥0.4108638276
1 NAOS к RUB
0.2566449249
1 NAOS к INR
0.2280468204
1 NAOS к IDR
Rp42.5124134031
1 NAOS к PHP
0.1542452604
1 NAOS к EGP
￡E.0.1324210848
1 NAOS к BRL
R$0.0155246853
1 NAOS к CAD
C$0.0037691511
1 NAOS к BDT
0.3214321515
1 NAOS к NGN
4.0738197543
1 NAOS к UAH
0.1106759823
1 NAOS к VES
Bs0.14760312
1 NAOS к PKR
Rs0.7350108222
1 NAOS к KZT
1.3621395783
1 NAOS к THB
฿0.0893262453
1 NAOS к TWD
NT$0.0869276946
1 NAOS к CHF
Fr0.002372193
1 NAOS к HKD
HK$0.0205062906
1 NAOS к MAD
.د.م0.0262786269