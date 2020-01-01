Токеномика NAOS Finance (NAOS) Откройте для себя ключевую информацию о NAOS Finance (NAOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о NAOS Finance (NAOS) NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance. Официальный сайт: https://naos.finance/ Купить NAOS сейчас!

Токеномика и анализ цен NAOS Finance (NAOS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене NAOS Finance (NAOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 169,37K $ 169,37K $ 169,37K Общее предложение: $ 219,18M $ 219,18M $ 219,18M Оборотное предложение: $ 84,22M $ 84,22M $ 84,22M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 440,75K $ 440,75K $ 440,75K Исторический максимум: $ 3,44 $ 3,44 $ 3,44 Исторический минимум: $ 0,00104796 $ 0,00104796 $ 0,00104796 Текущая цена: $ 0,00201098 $ 0,00201098 $ 0,00201098 Узнайте больше о цене NAOS Finance (NAOS)

Токеномика NAOS Finance (NAOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики NAOS Finance (NAOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NAOS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NAOS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAOS, изучите текущую цену NAOS!

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