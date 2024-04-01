Токеномика NAMI Protocol (NAMI)
Информация о NAMI Protocol (NAMI)
NAMI Protocol is a groundbreaking savings platform that simplifies cryptocurrency for everyone, offering usability similar to online banking. Built on the KUJIRA blockchain, NAMI integrates seamlessly with its money market, GHOST, to maximize returns from lending activities without the overheads of traditional banking. The protocol automatically allocates user funds to the highest-yielding stablecoin markets, ensuring users always receive the best possible interest rates. This significantly increases earnings compared to traditional savings accounts.
Токеномика и анализ цен NAMI Protocol (NAMI)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене NAMI Protocol (NAMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика NAMI Protocol (NAMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики NAMI Protocol (NAMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов NAMI, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов NAMI.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAMI, изучите текущую цену NAMI!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.