Что такое NALA (NALA)

NALA Meme Coin is inspired by Nala the Cat, Guinness World Record holder for most Instagram followers. More than a meme, it’s a movement to support animal love and welfare. By blending viral culture with crypto, we fund shelters, rescue efforts, and awareness. Support NALA. Support love for animals. This community is about Cat lover and animal lovers. Join a passionate community driving real impact through love and donations for animals online. NALA Meme Coin is inspired by Nala the Cat, Guinness World Record holder for most Instagram followers. More than a meme, it’s a movement to support animal love and welfare. By blending viral culture with crypto, we fund shelters, rescue efforts, and awareness. Support NALA. Support love for animals. This community is about Cat lover and animal lovers. Join a passionate community driving real impact through love and donations for animals online.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник NALA (NALA) Официальный веб-сайт

Прогноз цены NALA (USD)

Сколько будет стоить NALA (NALA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов NALA (NALA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для NALA.

Проверьте прогноз цены NALA!

NALA на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика NALA (NALA)

Понимание токеномики NALA (NALA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NALA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о NALA (NALA) Сколько стоит NALA (NALA) на сегодня? Актуальная цена NALA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NALA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NALA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация NALA? Рыночная капитализация NALA составляет $ 47,23K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NALA? Циркулирующее предложение NALA составляет 1 000,00T USD . Какова была максимальная цена (ATH) NALA? NALA достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена NALA за все время (ATL)? NALA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов NALA? Объем торгов за последние 24 часа для NALA составляет -- USD . Вырастет ли NALA в цене в этом году? NALA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NALA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии NALA (NALA)