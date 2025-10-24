Что такое Naked Crab Man (CRABFURIE)

The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE. The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Naked Crab Man (CRABFURIE) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Naked Crab Man (USD)

Сколько будет стоить Naked Crab Man (CRABFURIE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Naked Crab Man (CRABFURIE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Naked Crab Man.

Проверьте прогноз цены Naked Crab Man!

CRABFURIE на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Naked Crab Man (CRABFURIE)

Понимание токеномики Naked Crab Man (CRABFURIE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CRABFURIE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Naked Crab Man (CRABFURIE) Сколько стоит Naked Crab Man (CRABFURIE) на сегодня? Актуальная цена CRABFURIE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CRABFURIE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CRABFURIE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Naked Crab Man? Рыночная капитализация CRABFURIE составляет $ 17,06K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CRABFURIE? Циркулирующее предложение CRABFURIE составляет 999,58M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CRABFURIE? CRABFURIE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена CRABFURIE за все время (ATL)? CRABFURIE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов CRABFURIE? Объем торгов за последние 24 часа для CRABFURIE составляет -- USD . Вырастет ли CRABFURIE в цене в этом году? CRABFURIE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CRABFURIE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Naked Crab Man (CRABFURIE)