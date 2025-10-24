Текущая цена Naked Crab Man сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены CRABFURIE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CRABFURIE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Naked Crab Man сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены CRABFURIE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CRABFURIE прямо сейчас на MEXC.

Цена Naked Crab Man (CRABFURIE)

График цены Naked Crab Man (CRABFURIE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:13:41 (UTC+8)

Информация о ценах Naked Crab Man (CRABFURIE) (USD)

Текущая цена Naked Crab Man (CRABFURIE) составляет --. За последние 24 часа CRABFURIE торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CRABFURIE за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, CRABFURIE изменился на +0,01% за последний час, на +6,43% за 24 часа и на -24,64% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Naked Crab Man (CRABFURIE)

Текущая рыночная капитализация Naked Crab Man составляет $ 17,06K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CRABFURIE составляет 999,58M, а общее предложение – 999575369.966902. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 17,06K.

История цен Naked Crab Man (CRABFURIE) в USD

За сегодня изменение цены Naked Crab Man на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Naked Crab Man на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Naked Crab Man на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Naked Crab Man на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+6,43%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Naked Crab Man (CRABFURIE)

The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE.

Прогноз цены Naked Crab Man (USD)

Сколько будет стоить Naked Crab Man (CRABFURIE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Naked Crab Man (CRABFURIE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Naked Crab Man.

Токеномика Naked Crab Man (CRABFURIE)

Понимание токеномики Naked Crab Man (CRABFURIE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CRABFURIE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Naked Crab Man (CRABFURIE)

Сколько стоит Naked Crab Man (CRABFURIE) на сегодня?
Актуальная цена CRABFURIE в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CRABFURIE в USD?
Текущая цена CRABFURIE в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Naked Crab Man?
Рыночная капитализация CRABFURIE составляет $ 17,06K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CRABFURIE?
Циркулирующее предложение CRABFURIE составляет 999,58M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CRABFURIE?
CRABFURIE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена CRABFURIE за все время (ATL)?
CRABFURIE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов CRABFURIE?
Объем торгов за последние 24 часа для CRABFURIE составляет -- USD.
Вырастет ли CRABFURIE в цене в этом году?
CRABFURIE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CRABFURIE для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Naked Crab Man (CRABFURIE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.