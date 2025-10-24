Что такое Nakama Coin (NAKAMA)

Nakama Coin is a community-driven cryptocurrency built on Binance Smart Chain that bridges anime culture with decentralized finance. The project embodies the Japanese concept of "nakama" (仲間), representing deep friendship and bonds formed through shared experiences. Nakama Coin features innovative tokenomics with up to 90% of transaction taxes redistributed to holders as rewards, creating a self-sustaining ecosystem that incentivizes long-term holding. The token serves as the foundation for an expanding anime-focused ecosystem, including planned NFT marketplaces, gaming integrations, and merchandise platforms where holders can use NAKAMA for exclusive anime-related products and services.

Источник Nakama Coin (NAKAMA) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Nakama Coin (USD)

Сколько будет стоить Nakama Coin (NAKAMA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Nakama Coin (NAKAMA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Nakama Coin.

NAKAMA на местную валюту

Токеномика Nakama Coin (NAKAMA)

Понимание токеномики Nakama Coin (NAKAMA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NAKAMA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nakama Coin (NAKAMA) Сколько стоит Nakama Coin (NAKAMA) на сегодня? Актуальная цена NAKAMA в USD – 0,00006503 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена NAKAMA в USD? $ 0,00006503 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена NAKAMA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Nakama Coin? Рыночная капитализация NAKAMA составляет $ 390,20K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение NAKAMA? Циркулирующее предложение NAKAMA составляет 6,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) NAKAMA? NAKAMA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00007657 USD . Какова была минимальная цена NAKAMA за все время (ATL)? NAKAMA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00006475 USD . Каков объем торгов NAKAMA? Объем торгов за последние 24 часа для NAKAMA составляет -- USD . Вырастет ли NAKAMA в цене в этом году? NAKAMA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NAKAMA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Nakama Coin (NAKAMA)