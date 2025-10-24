Текущая цена Nakama Coin сегодня составляет 0,00006503 USD. Следите за обновлениями цены NAKAMA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NAKAMA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Nakama Coin сегодня составляет 0,00006503 USD. Следите за обновлениями цены NAKAMA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NAKAMA прямо сейчас на MEXC.

Цена Nakama Coin (NAKAMA)

Не в листинге

Текущая цена 1 NAKAMA в USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Nakama Coin (NAKAMA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:58:44 (UTC+8)

Информация о ценах Nakama Coin (NAKAMA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00007657
$ 0,00007657$ 0,00007657

$ 0,00006475
$ 0,00006475$ 0,00006475

--

--

0,00%

0,00%

Текущая цена Nakama Coin (NAKAMA) составляет $0,00006503. За последние 24 часа NAKAMA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NAKAMA за все время составляет $ 0,00007657, а минимальная – $ 0,00006475.

Что касается краткосрочной динамики, NAKAMA изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Nakama Coin (NAKAMA)

$ 390,20K
$ 390,20K$ 390,20K

--
----

$ 650,33K
$ 650,33K$ 650,33K

6,00B
6,00B 6,00B

10 000 000 000,0
10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Nakama Coin составляет $ 390,20K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NAKAMA составляет 6,00B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 650,33K.

История цен Nakama Coin (NAKAMA) в USD

За сегодня изменение цены Nakama Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Nakama Coin на USD составило $ 0,0000000000.
За последние 60 дней изменение цены Nakama Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Nakama Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0,00000000000,00%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Nakama Coin (NAKAMA)

Nakama Coin is a community-driven cryptocurrency built on Binance Smart Chain that bridges anime culture with decentralized finance. The project embodies the Japanese concept of "nakama" (仲間), representing deep friendship and bonds formed through shared experiences. Nakama Coin features innovative tokenomics with up to 90% of transaction taxes redistributed to holders as rewards, creating a self-sustaining ecosystem that incentivizes long-term holding. The token serves as the foundation for an expanding anime-focused ecosystem, including planned NFT marketplaces, gaming integrations, and merchandise platforms where holders can use NAKAMA for exclusive anime-related products and services.

Источник Nakama Coin (NAKAMA)

Прогноз цены Nakama Coin (USD)

Сколько будет стоить Nakama Coin (NAKAMA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Nakama Coin (NAKAMA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Nakama Coin.

NAKAMA на местную валюту

Токеномика Nakama Coin (NAKAMA)

Понимание токеномики Nakama Coin (NAKAMA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NAKAMA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nakama Coin (NAKAMA)

Сколько стоит Nakama Coin (NAKAMA) на сегодня?
Актуальная цена NAKAMA в USD – 0,00006503 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NAKAMA в USD?
Текущая цена NAKAMA в USD составляет $ 0,00006503. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Nakama Coin?
Рыночная капитализация NAKAMA составляет $ 390,20K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NAKAMA?
Циркулирующее предложение NAKAMA составляет 6,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NAKAMA?
NAKAMA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00007657 USD.
Какова была минимальная цена NAKAMA за все время (ATL)?
NAKAMA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00006475 USD.
Каков объем торгов NAKAMA?
Объем торгов за последние 24 часа для NAKAMA составляет -- USD.
Вырастет ли NAKAMA в цене в этом году?
NAKAMA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NAKAMA для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.