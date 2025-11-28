Что такое NAKAMA

Токеномика и анализ цен Nakama Coin (NAKAMA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nakama Coin (NAKAMA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 390,20K $ 390,20K $ 390,20K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 6,00B $ 6,00B $ 6,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 650,33K $ 650,33K $ 650,33K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Nakama Coin (NAKAMA) Купить NAKAMA сейчас!

Информация о Nakama Coin (NAKAMA) Официальный сайт: https://nakama-coin.com Whitepaper: https://github.com/Nakama-Coin/nakama-coin/blob/main/whitepaper.md

Токеномика Nakama Coin (NAKAMA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nakama Coin (NAKAMA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NAKAMA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NAKAMA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NAKAMA, изучите текущую цену NAKAMA!

Прогноз цены NAKAMA Хотите узнать, куда может двигаться NAKAMA? Наша страница прогноза цены NAKAMA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NAKAMA прямо сейчас!

