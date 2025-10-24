Текущая цена Movement Coin сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MOVEMENT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MOVEMENT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Movement Coin сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MOVEMENT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MOVEMENT прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MOVEMENT

Информация о цене MOVEMENT

Официальный сайт MOVEMENT

Токеномика MOVEMENT

Прогноз цен MOVEMENT

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Movement Coin

Цена Movement Coin (MOVEMENT)

Не в листинге

Текущая цена 1 MOVEMENT в USD:

--
----
+7,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Movement Coin (MOVEMENT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:13:14 (UTC+8)

Информация о ценах Movement Coin (MOVEMENT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,84%

+7,56%

-10,54%

-10,54%

Текущая цена Movement Coin (MOVEMENT) составляет --. За последние 24 часа MOVEMENT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MOVEMENT за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MOVEMENT изменился на +0,84% за последний час, на +7,56% за 24 часа и на -10,54% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Movement Coin (MOVEMENT)

$ 8,11K
$ 8,11K$ 8,11K

--
----

$ 8,11K
$ 8,11K$ 8,11K

998,94M
998,94M 998,94M

998 941 628,950237
998 941 628,950237 998 941 628,950237

Текущая рыночная капитализация Movement Coin составляет $ 8,11K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MOVEMENT составляет 998,94M, а общее предложение – 998941628.950237. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,11K.

История цен Movement Coin (MOVEMENT) в USD

За сегодня изменение цены Movement Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Movement Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Movement Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Movement Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+7,56%
30 дней$ 0-37,68%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Movement Coin (MOVEMENT)

Movement Coin is the future of crypto. Movements drive culture, and culture sustains long term projects. Without a movement, coins fade. With Movement, we build for legacy.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Movement Coin (MOVEMENT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Movement Coin (USD)

Сколько будет стоить Movement Coin (MOVEMENT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Movement Coin (MOVEMENT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Movement Coin.

Проверьте прогноз цены Movement Coin!

MOVEMENT на местную валюту

Токеномика Movement Coin (MOVEMENT)

Понимание токеномики Movement Coin (MOVEMENT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MOVEMENT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Movement Coin (MOVEMENT)

Сколько стоит Movement Coin (MOVEMENT) на сегодня?
Актуальная цена MOVEMENT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MOVEMENT в USD?
Текущая цена MOVEMENT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Movement Coin?
Рыночная капитализация MOVEMENT составляет $ 8,11K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MOVEMENT?
Циркулирующее предложение MOVEMENT составляет 998,94M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MOVEMENT?
MOVEMENT достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена MOVEMENT за все время (ATL)?
MOVEMENT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MOVEMENT?
Объем торгов за последние 24 часа для MOVEMENT составляет -- USD.
Вырастет ли MOVEMENT в цене в этом году?
MOVEMENT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MOVEMENT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:13:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Movement Coin (MOVEMENT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.