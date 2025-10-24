Что такое Movement Coin (MOVEMENT)

Movement Coin is the future of crypto. Movements drive culture, and culture sustains long term projects. Without a movement, coins fade. With Movement, we build for legacy. Movement Coin is the future of crypto. Movements drive culture, and culture sustains long term projects. Without a movement, coins fade. With Movement, we build for legacy.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Movement Coin (MOVEMENT) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Movement Coin (USD)

Сколько будет стоить Movement Coin (MOVEMENT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Movement Coin (MOVEMENT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Movement Coin.

Проверьте прогноз цены Movement Coin!

MOVEMENT на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Movement Coin (MOVEMENT)

Понимание токеномики Movement Coin (MOVEMENT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MOVEMENT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Movement Coin (MOVEMENT) Сколько стоит Movement Coin (MOVEMENT) на сегодня? Актуальная цена MOVEMENT в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MOVEMENT в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MOVEMENT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Movement Coin? Рыночная капитализация MOVEMENT составляет $ 8,11K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MOVEMENT? Циркулирующее предложение MOVEMENT составляет 998,94M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MOVEMENT? MOVEMENT достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена MOVEMENT за все время (ATL)? MOVEMENT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MOVEMENT? Объем торгов за последние 24 часа для MOVEMENT составляет -- USD . Вырастет ли MOVEMENT в цене в этом году? MOVEMENT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MOVEMENT для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Movement Coin (MOVEMENT)