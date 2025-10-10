Токеномика MOVA (MOVA) Откройте для себя ключевую информацию о MOVA (MOVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен MOVA (MOVA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MOVA (MOVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,43K $ 7,43K $ 7,43K Общее предложение: $ 999,15M $ 999,15M $ 999,15M Оборотное предложение: $ 999,15M $ 999,15M $ 999,15M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,43K $ 7,43K $ 7,43K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене MOVA (MOVA)

Информация о MOVA (MOVA) The Mova Token (MOVA) is a utility token built on Solana, designed to incentivize participation, enhance global recognition, and create a deflationary economic model. Mova is a logistics company going full Solana blockchain. $MOVA is a deflationary token, supported by buybacks and burns funded by the company's delivery earnings. Every purchase of $MOVA worth $500 USD or more qualifies for an equivalent investment on our platform. Holders are rewarded with daily profits without any lock-in period—simply buy and hold the token. Официальный сайт: https://movaint.com

Токеномика MOVA (MOVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MOVA (MOVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOVA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOVA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOVA, изучите текущую цену MOVA!

Прогноз цены MOVA Хотите узнать, куда может двигаться MOVA? Наша страница прогноза цены MOVA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

