Токеномика Nullora (NULLORA) Откройте для себя ключевую информацию о Nullora (NULLORA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Nullora (NULLORA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nullora (NULLORA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 20,00B $ 20,00B $ 20,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 43,80 $ 43,80 $ 43,80 Исторический максимум: $ 0,087 $ 0,087 $ 0,087 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00000000219 $ 0,00000000219 $ 0,00000000219 Узнайте больше о цене Nullora (NULLORA) Купить NULLORA сейчас!

Информация о Nullora (NULLORA) Nullora создает новый стандарт анонимного взаимодействия, при котором ваша личность остается зашифрованной от начала до конца. Доказательства с нулевым разглашением, кольцевые подписи, скрытые адреса. Все это работает вместе, защищая данные пользователя на каждом этапе. Никаких утечек. Никаких взломов. Только беспрепятственный, конфиденциальный доступ к децентрализованным приложениям. Официальный сайт: https://nullora.xyz Whitepaper: https://nullora.xyz/whitepaper.html Обозреватель блоков: https://optimistic.etherscan.io/token/0x4Ea9bc6f497aDBE996184B0C2fd38b1F5A4EEb0D

Токеномика Nullora (NULLORA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nullora (NULLORA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NULLORA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NULLORA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NULLORA, изучите текущую цену NULLORA!

Как купить NULLORA Заинтересованы в добавлении Nullora (NULLORA) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки NULLORA, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить NULLORA на MEXC прямо сейчас! История цены Nullora (NULLORA) Анализ истории цены NULLORA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены NULLORA прямо сейчас! Прогноз цены NULLORA Хотите узнать, куда может двигаться NULLORA? Наша страница прогноза цены NULLORA объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена NULLORA прямо сейчас!

