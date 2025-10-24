Что такое MOVA (MOVA)

The Mova Token (MOVA) is a utility token built on Solana, designed to incentivize participation, enhance global recognition, and create a deflationary economic model. Mova is a logistics company going full Solana blockchain. $MOVA is a deflationary token, supported by buybacks and burns funded by the company’s delivery earnings. Every purchase of $MOVA worth $500 USD or more qualifies for an equivalent investment on our platform. Holders are rewarded with daily profits without any lock-in period—simply buy and hold the token. The Mova Token (MOVA) is a utility token built on Solana, designed to incentivize participation, enhance global recognition, and create a deflationary economic model. Mova is a logistics company going full Solana blockchain. $MOVA is a deflationary token, supported by buybacks and burns funded by the company’s delivery earnings. Every purchase of $MOVA worth $500 USD or more qualifies for an equivalent investment on our platform. Holders are rewarded with daily profits without any lock-in period—simply buy and hold the token.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник MOVA (MOVA) Официальный веб-сайт

Прогноз цены MOVA (USD)

Сколько будет стоить MOVA (MOVA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MOVA (MOVA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MOVA.

Проверьте прогноз цены MOVA!

MOVA на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика MOVA (MOVA)

Понимание токеномики MOVA (MOVA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MOVA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MOVA (MOVA) Сколько стоит MOVA (MOVA) на сегодня? Актуальная цена MOVA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MOVA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MOVA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация MOVA? Рыночная капитализация MOVA составляет $ 6,00K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MOVA? Циркулирующее предложение MOVA составляет 999,15M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MOVA? MOVA достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена MOVA за все время (ATL)? MOVA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MOVA? Объем торгов за последние 24 часа для MOVA составляет -- USD . Вырастет ли MOVA в цене в этом году? MOVA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MOVA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии MOVA (MOVA)