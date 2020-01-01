Токеномика Subsquid (SQD)

Токеномика Subsquid (SQD)

Откройте для себя ключевую информацию о Subsquid (SQD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Subsquid (SQD)

Subsquid Network - это ZK-защищенный и гипермасштабируемый модуль доступа к данным, на котором работают ваши любимые dApp. Другими словами, это протокол индексирования, который предоставляет информацию, необходимую блокчейн-приложениям для обеспечения отличного пользовательского опыта.

Официальный сайт:
https://www.sqd.ai
Whitepaper:
https://docs.sqd.dev/subsquid-network/whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x1337420dED5ADb9980CFc35f8f2B054ea86f8aB1

Токеномика и анализ цен Subsquid (SQD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Subsquid (SQD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 112,25M
$ 112,25M$ 112,25M
Общее предложение:
$ 1,34B
$ 1,34B$ 1,34B
Оборотное предложение:
$ 662,77M
$ 662,77M$ 662,77M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 226,43M
$ 226,43M$ 226,43M
Исторический максимум:
$ 0,693
$ 0,693$ 0,693
Исторический минимум:
$ 0,022870639298236413
$ 0,022870639298236413$ 0,022870639298236413
Текущая цена:
$ 0,16936
$ 0,16936$ 0,16936

Токеномика Subsquid (SQD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Subsquid (SQD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SQD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SQD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SQD, изучите текущую цену SQD!

Как купить SQD

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История цены Subsquid (SQD)

Анализ истории цены SQD помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены SQD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.