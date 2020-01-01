Токеномика Subsquid (SQD) Откройте для себя ключевую информацию о Subsquid (SQD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Subsquid (SQD) Subsquid Network - это ZK-защищенный и гипермасштабируемый модуль доступа к данным, на котором работают ваши любимые dApp. Другими словами, это протокол индексирования, который предоставляет информацию, необходимую блокчейн-приложениям для обеспечения отличного пользовательского опыта. Официальный сайт: https://www.sqd.ai Whitepaper: https://docs.sqd.dev/subsquid-network/whitepaper/ Обозреватель блоков: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x1337420dED5ADb9980CFc35f8f2B054ea86f8aB1 Купить SQD сейчас!

Токеномика и анализ цен Subsquid (SQD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Subsquid (SQD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 112,25M $ 112,25M $ 112,25M Общее предложение: $ 1,34B $ 1,34B $ 1,34B Оборотное предложение: $ 662,77M $ 662,77M $ 662,77M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 226,43M $ 226,43M $ 226,43M Исторический максимум: $ 0,693 $ 0,693 $ 0,693 Исторический минимум: $ 0,022870639298236413 $ 0,022870639298236413 $ 0,022870639298236413 Текущая цена: $ 0,16936 $ 0,16936 $ 0,16936 Узнайте больше о цене Subsquid (SQD)

Токеномика Subsquid (SQD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Subsquid (SQD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SQD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SQD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SQD, изучите текущую цену SQD!

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