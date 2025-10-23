Текущая цена Mitosis EOL BNB сегодня составляет 1 132,44 USD. Следите за обновлениями цены MIBNB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MIBNB прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Mitosis EOL BNB сегодня составляет 1 132,44 USD. Следите за обновлениями цены MIBNB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MIBNB прямо сейчас на MEXC.

$1 132,44
+5,00%1D
Информация о ценах Mitosis EOL BNB (MIBNB) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1 052,32
Мин 24Ч
$ 1 141,28
Макс 24Ч

$ 1 052,32
$ 1 141,28
$ 1 341,21
$ 824,92
+4,88%

+5,10%

-3,33%

-3,33%

Текущая цена Mitosis EOL BNB (MIBNB) составляет $1 132,44. За последние 24 часа MIBNB торговался в диапазоне от $ 1 052,32 до $ 1 141,28, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MIBNB за все время составляет $ 1 341,21, а минимальная – $ 824,92.

Что касается краткосрочной динамики, MIBNB изменился на +4,88% за последний час, на +5,10% за 24 часа и на -3,33% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Mitosis EOL BNB (MIBNB)

$ 4,95M
--
----

$ 4,95M
4,36K
4 357,424726700861
Текущая рыночная капитализация Mitosis EOL BNB составляет $ 4,95M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MIBNB составляет 4,36K, а общее предложение – 4357.424726700861. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,95M.

История цен Mitosis EOL BNB (MIBNB) в USD

За сегодня изменение цены Mitosis EOL BNB на USD составило $ +54,94.
За последние 30 дней изменение цены Mitosis EOL BNB на USD составило $ +166,1329115400.
За последние 60 дней изменение цены Mitosis EOL BNB на USD составило $ +359,0480290800.
За последние 90 дней изменение цены Mitosis EOL BNB на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +54,94+5,10%
30 дней$ +166,1329115400+14,67%
60 дней$ +359,0480290800+31,71%
90 дней$ 0--

Что такое Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.

"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.

Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.

Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.

Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.

With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Mitosis EOL BNB (USD)

Сколько будет стоить Mitosis EOL BNB (MIBNB) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Mitosis EOL BNB (MIBNB) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Mitosis EOL BNB.

Проверьте прогноз цены Mitosis EOL BNB!

Токеномика Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Понимание токеномики Mitosis EOL BNB (MIBNB) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MIBNB прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Сколько стоит Mitosis EOL BNB (MIBNB) на сегодня?
Актуальная цена MIBNB в USD – 1 132,44 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MIBNB в USD?
Текущая цена MIBNB в USD составляет $ 1 132,44. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Mitosis EOL BNB?
Рыночная капитализация MIBNB составляет $ 4,95M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MIBNB?
Циркулирующее предложение MIBNB составляет 4,36K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MIBNB?
MIBNB достиг максимальной цены (ATH) в 1 341,21 USD.
Какова была минимальная цена MIBNB за все время (ATL)?
MIBNB достиг минимальной цены (ATL) в 824,92 USD.
Каков объем торгов MIBNB?
Объем торгов за последние 24 часа для MIBNB составляет -- USD.
Вырастет ли MIBNB в цене в этом году?
MIBNB может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MIBNB для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.