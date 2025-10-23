Текущая рыночная капитализация Mitosis EOL BNB составляет $ 4,95M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MIBNB составляет 4,36K, а общее предложение – 4357.424726700861. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,95M.

Текущая цена Mitosis EOL BNB (MIBNB) составляет $1 132,44. За последние 24 часа MIBNB торговался в диапазоне от $ 1 052,32 до $ 1 141,28, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MIBNB за все время составляет $ 1 341,21, а минимальная – $ 824,92.

История цен Mitosis EOL BNB (MIBNB) в USD

За сегодня изменение цены Mitosis EOL BNB на USD составило $ +54,94.

За последние 30 дней изменение цены Mitosis EOL BNB на USD составило $ +166,1329115400.

За последние 60 дней изменение цены Mitosis EOL BNB на USD составило $ +359,0480290800.

За последние 90 дней изменение цены Mitosis EOL BNB на USD составило $ 0.