Токеномика Mist (MIST) Откройте для себя ключевую информацию о Mist (MIST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Mist (MIST) NFT Action RPG Game ecosystem on Binance Smart Chain. An immersive in-game environment, 5 playable classes, in-game NFT items (NFTs which help your character), farming, staking, and more. The Mist Token is the in-game currency for the Mist Universe. The token is used in-game as currency, as well as to purchase NFTs . Официальный сайт: https://mist.game Купить MIST сейчас!

Токеномика и анализ цен Mist (MIST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mist (MIST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 107,85K $ 107,85K $ 107,85K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 56,36M $ 56,36M $ 56,36M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,91M $ 1,91M $ 1,91M Исторический максимум: $ 0,371058 $ 0,371058 $ 0,371058 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00191359 $ 0,00191359 $ 0,00191359 Узнайте больше о цене Mist (MIST)

Токеномика Mist (MIST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mist (MIST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MIST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MIST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIST, изучите текущую цену MIST!

Прогноз цены MIST Хотите узнать, куда может двигаться MIST? Наша страница прогноза цены MIST объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MIST прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!