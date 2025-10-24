Текущая цена META FINANCIAL AI сегодня составляет 0,00364706 USD. Следите за обновлениями цены MEFAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MEFAI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена META FINANCIAL AI сегодня составляет 0,00364706 USD. Следите за обновлениями цены MEFAI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MEFAI прямо сейчас на MEXC.

Логотип META FINANCIAL AI

Цена META FINANCIAL AI (MEFAI)

Не в листинге

Текущая цена 1 MEFAI в USD:

$0,00367958
$0,00367958$0,00367958
-14,00%1D
USD
График цены META FINANCIAL AI (MEFAI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:55:46 (UTC+8)

Информация о ценах META FINANCIAL AI (MEFAI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+0,95%

-14,80%

-22,89%

-22,89%

Текущая цена META FINANCIAL AI (MEFAI) составляет $0,00364706. За последние 24 часа MEFAI торговался в диапазоне от $ 0,00345894 до $ 0,00495557, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MEFAI за все время составляет $ 0,02723048, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MEFAI изменился на +0,95% за последний час, на -14,80% за 24 часа и на -22,89% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация META FINANCIAL AI (MEFAI)

Текущая рыночная капитализация META FINANCIAL AI составляет $ 2,17M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MEFAI составляет 589,40M, а общее предложение – 589396495.3637936. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 2,17M.

История цен META FINANCIAL AI (MEFAI) в USD

За сегодня изменение цены META FINANCIAL AI на USD составило $ -0,000633808788134975.
За последние 30 дней изменение цены META FINANCIAL AI на USD составило $ +0,0168418189.
За последние 60 дней изменение цены META FINANCIAL AI на USD составило $ +0,0370500317.
За последние 90 дней изменение цены META FINANCIAL AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000633808788134975-14,80%
30 дней$ +0,0168418189+461,79%
60 дней$ +0,0370500317+1 015,89%
90 дней$ 0--

Что такое META FINANCIAL AI (MEFAI)

MEFAI is an institutional-grade trading intelligence system leveraging AI to process high-frequency data streams from on-chain activity, derivatives markets, order book depth, and behavioral sentiment. It delivers real-time structural market bias signals for strategic decision-making. Designed for professionals, MEFAI eliminates emotional bias and provides a transparent, rules-based edge in modern algorithmic environments.

Источник META FINANCIAL AI (MEFAI)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены META FINANCIAL AI (USD)

Сколько будет стоить META FINANCIAL AI (MEFAI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов META FINANCIAL AI (MEFAI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для META FINANCIAL AI.

Проверьте прогноз цены META FINANCIAL AI!

MEFAI на местную валюту

Токеномика META FINANCIAL AI (MEFAI)

Понимание токеномики META FINANCIAL AI (MEFAI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MEFAI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о META FINANCIAL AI (MEFAI)

Сколько стоит META FINANCIAL AI (MEFAI) на сегодня?
Актуальная цена MEFAI в USD – 0,00364706 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MEFAI в USD?
Текущая цена MEFAI в USD составляет $ 0,00364706. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация META FINANCIAL AI?
Рыночная капитализация MEFAI составляет $ 2,17M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MEFAI?
Циркулирующее предложение MEFAI составляет 589,40M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MEFAI?
MEFAI достиг максимальной цены (ATH) в 0,02723048 USD.
Какова была минимальная цена MEFAI за все время (ATL)?
MEFAI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MEFAI?
Объем торгов за последние 24 часа для MEFAI составляет -- USD.
Вырастет ли MEFAI в цене в этом году?
MEFAI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MEFAI для более подробного анализа.
