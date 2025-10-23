Текущая цена Memesis World сегодня составляет 0,01133386 USD. Следите за обновлениями цены MEMS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MEMS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Memesis World сегодня составляет 0,01133386 USD. Следите за обновлениями цены MEMS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MEMS прямо сейчас на MEXC.

Цена Memesis World (MEMS)

Текущая цена 1 MEMS в USD:

$0,01133386
$0,01133386
0,00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Memesis World (MEMS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:51:51 (UTC+8)

Информация о ценах Memesis World (MEMS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,01219792
$ 0,01219792

$ 0,00798364
$ 0,00798364

--

--

+0,01%

+0,01%

Текущая цена Memesis World (MEMS) составляет $0,01133386. За последние 24 часа MEMS торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MEMS за все время составляет $ 0,01219792, а минимальная – $ 0,00798364.

Что касается краткосрочной динамики, MEMS изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на +0,01% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Memesis World (MEMS)

$ 5,89M
$ 5,89M

--
--

$ 11,33M
$ 11,33M

520,00M
520,00M

999 999 997,965014
999 999 997,965014

Текущая рыночная капитализация Memesis World составляет $ 5,89M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MEMS составляет 520,00M, а общее предложение – 999999997.965014. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,33M.

История цен Memesis World (MEMS) в USD

За сегодня изменение цены Memesis World на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Memesis World на USD составило $ +0,0016691760.
За последние 60 дней изменение цены Memesis World на USD составило $ +0,0009563601.
За последние 90 дней изменение цены Memesis World на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ +0,0016691760+14,73%
60 дней$ +0,0009563601+8,44%
90 дней$ 0--

Что такое Memesis World (MEMS)

Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App.

Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure:

Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK.

Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem.

Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Memesis World (MEMS)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Memesis World (USD)

Сколько будет стоить Memesis World (MEMS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Memesis World (MEMS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Memesis World.

Проверьте прогноз цены Memesis World!

MEMS на местную валюту

Токеномика Memesis World (MEMS)

Понимание токеномики Memesis World (MEMS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MEMS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Memesis World (MEMS)

Сколько стоит Memesis World (MEMS) на сегодня?
Актуальная цена MEMS в USD – 0,01133386 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MEMS в USD?
Текущая цена MEMS в USD составляет $ 0,01133386. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Memesis World?
Рыночная капитализация MEMS составляет $ 5,89M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MEMS?
Циркулирующее предложение MEMS составляет 520,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MEMS?
MEMS достиг максимальной цены (ATH) в 0,01219792 USD.
Какова была минимальная цена MEMS за все время (ATL)?
MEMS достиг минимальной цены (ATL) в 0,00798364 USD.
Каков объем торгов MEMS?
Объем торгов за последние 24 часа для MEMS составляет -- USD.
Вырастет ли MEMS в цене в этом году?
MEMS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MEMS для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:51:51 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Memesis World (MEMS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.