Что такое Memesis World (MEMS)

Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App. Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure: Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK. Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem. Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards. Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App. Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure: Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK. Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem. Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Memesis World (MEMS) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Memesis World (USD)

Сколько будет стоить Memesis World (MEMS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Memesis World (MEMS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Memesis World.

Проверьте прогноз цены Memesis World!

MEMS на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Memesis World (MEMS)

Понимание токеномики Memesis World (MEMS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MEMS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Memesis World (MEMS) Сколько стоит Memesis World (MEMS) на сегодня? Актуальная цена MEMS в USD – 0,01133386 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MEMS в USD? $ 0,01133386 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MEMS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Memesis World? Рыночная капитализация MEMS составляет $ 5,89M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MEMS? Циркулирующее предложение MEMS составляет 520,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MEMS? MEMS достиг максимальной цены (ATH) в 0,01219792 USD . Какова была минимальная цена MEMS за все время (ATL)? MEMS достиг минимальной цены (ATL) в 0,00798364 USD . Каков объем торгов MEMS? Объем торгов за последние 24 часа для MEMS составляет -- USD . Вырастет ли MEMS в цене в этом году? MEMS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MEMS для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Memesis World (MEMS)