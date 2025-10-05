Текущая цена MemeGames AI сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MGAMES к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MGAMES прямо сейчас на MEXC.Текущая цена MemeGames AI сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MGAMES к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MGAMES прямо сейчас на MEXC.

Цена MemeGames AI (MGAMES)

Текущая цена 1 MGAMES в USD:

$0,00063648
$0,00063648$0,00063648
-7,70%1D
График цены MemeGames AI (MGAMES) в реальном времени
Информация о ценах MemeGames AI (MGAMES) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00726063
$ 0,00726063$ 0,00726063

$ 0
$ 0$ 0

+0,20%

-7,76%

-0,23%

-0,23%

Текущая цена MemeGames AI (MGAMES) составляет --. За последние 24 часа MGAMES торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MGAMES за все время составляет $ 0,00726063, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MGAMES изменился на +0,20% за последний час, на -7,76% за 24 часа и на -0,23% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация MemeGames AI (MGAMES)

$ 635,58K
$ 635,58K$ 635,58K

--
----

$ 635,58K
$ 635,58K$ 635,58K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация MemeGames AI составляет $ 635,58K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MGAMES составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 635,58K.

История цен MemeGames AI (MGAMES) в USD

За сегодня изменение цены MemeGames AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены MemeGames AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены MemeGames AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены MemeGames AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-7,76%
30 дней$ 0-29,24%
60 дней$ 0-76,74%
90 дней$ 0--

Что такое MemeGames AI (MGAMES)

Own the Token.

Play the Game.

Grow the Community

MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.

Why MG Token ($MGAMES) Matters

MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.

MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building

MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base

$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Источник MemeGames AI (MGAMES)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены MemeGames AI (USD)

Сколько будет стоить MemeGames AI (MGAMES) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MemeGames AI (MGAMES) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MemeGames AI.

Проверьте прогноз цены MemeGames AI!

MGAMES на местную валюту

Токеномика MemeGames AI (MGAMES)

Понимание токеномики MemeGames AI (MGAMES) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MGAMES прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MemeGames AI (MGAMES)

Сколько стоит MemeGames AI (MGAMES) на сегодня?
Актуальная цена MGAMES в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MGAMES в USD?
Текущая цена MGAMES в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация MemeGames AI?
Рыночная капитализация MGAMES составляет $ 635,58K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MGAMES?
Циркулирующее предложение MGAMES составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MGAMES?
MGAMES достиг максимальной цены (ATH) в 0,00726063 USD.
Какова была минимальная цена MGAMES за все время (ATL)?
MGAMES достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MGAMES?
Объем торгов за последние 24 часа для MGAMES составляет -- USD.
Вырастет ли MGAMES в цене в этом году?
MGAMES может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MGAMES для более подробного анализа.
