Токеномика и анализ цен MemeGames AI (MGAMES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MemeGames AI (MGAMES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 655,11K $ 655,11K $ 655,11K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 655,11K $ 655,11K $ 655,11K Исторический максимум: $ 0,00726063 $ 0,00726063 $ 0,00726063 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,000656 $ 0,000656 $ 0,000656 Узнайте больше о цене MemeGames AI (MGAMES) Купить MGAMES сейчас!

Информация о MemeGames AI (MGAMES) Own the Token. Play the Game. Grow the Community MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games. Why MG Token ($MGAMES) Matters MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards. MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base $MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy Официальный сайт: https://memegames.ai/onboarding

Токеномика MemeGames AI (MGAMES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MemeGames AI (MGAMES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MGAMES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MGAMES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MGAMES, изучите текущую цену MGAMES!

Прогноз цены MGAMES Хотите узнать, куда может двигаться MGAMES? Наша страница прогноза цены MGAMES объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MGAMES прямо сейчас!

