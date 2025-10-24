Что такое Medjed (MEDJED)

Medjed is the oldest meme in history, dating all the way back to around 1550 BCE. It appears in the Egyptian Book of the Dead as a strange figure with just eyes and feet poking out from under what looks like a floating sheet. It's described as a mysterious god who "strikes down enemies" and "cannot be seen". Thousands of years later, Medjed unexpectedly blew up in Japan after being featured in an exhibition. People fell in love with its simple, funny design. Since then, it has gained a huge normie cult following. There's cosplay, fan art, merch, and even appearances in anime and video games. Now it's been tokenized and it's also a community-driven memecoin on the Solana blockchain.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Medjed (MEDJED) Сколько стоит Medjed (MEDJED) на сегодня? Актуальная цена MEDJED в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MEDJED в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MEDJED в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Medjed? Рыночная капитализация MEDJED составляет $ 9,62K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MEDJED? Циркулирующее предложение MEDJED составляет 988,44M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MEDJED? MEDJED достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена MEDJED за все время (ATL)? MEDJED достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MEDJED? Объем торгов за последние 24 часа для MEDJED составляет -- USD . Вырастет ли MEDJED в цене в этом году? MEDJED может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MEDJED для более подробного анализа.

