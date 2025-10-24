Что такое ME GUSTA (MEGUSTA)

ME GUSTA ($MEGUSTA) is a community-driven meme token on the Solana blockchain, based on the legendary Rage Face meme. Developed and supported by A1lon, one of the co-founders of pump.fun, MEGUSTA brings nostalgic internet culture into the world of Web3 and DeFi. The token represents fun, community, and meme culture while providing a transparent and trustworthy foundation with clear tokenomics. MEGUSTA is primarily traded on Raydium and is visible on leading tracking platforms such as DEXScreener and DEXTools. With a total supply of nearly 1 billion tokens and over 600 active holders, the community continues to grow steadily.

Источник ME GUSTA (MEGUSTA) Официальный веб-сайт

Прогноз цены ME GUSTA (USD)

Сколько будет стоить ME GUSTA (MEGUSTA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ME GUSTA (MEGUSTA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ME GUSTA.

Проверьте прогноз цены ME GUSTA!

MEGUSTA на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика ME GUSTA (MEGUSTA)

Понимание токеномики ME GUSTA (MEGUSTA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MEGUSTA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ME GUSTA (MEGUSTA) Сколько стоит ME GUSTA (MEGUSTA) на сегодня? Актуальная цена MEGUSTA в USD – 0,00006524 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MEGUSTA в USD? $ 0,00006524 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MEGUSTA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация ME GUSTA? Рыночная капитализация MEGUSTA составляет $ 65,09K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MEGUSTA? Циркулирующее предложение MEGUSTA составляет 997,68M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MEGUSTA? MEGUSTA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00066165 USD . Какова была минимальная цена MEGUSTA за все время (ATL)? MEGUSTA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00006036 USD . Каков объем торгов MEGUSTA? Объем торгов за последние 24 часа для MEGUSTA составляет -- USD . Вырастет ли MEGUSTA в цене в этом году? MEGUSTA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MEGUSTA для более подробного анализа.

