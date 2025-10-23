Что такое Mashida (MSHD)

Mashida $MSHD is a Web3 ecosystem that merges SocialFi, GameFi, and NFTFi into a single AI-powered DeFi platform. Built on the BNB Smart Chain, Mashida offers users a virtual world for social interaction, gaming, and NFT-based identity, combined with advanced DeFi services through its $MasterP token. Users can earn optimized returns via AI-managed liquidity pools, access real-world payments through the Mashida Crypto Card, and engage with an interconnected economy designed to make decentralized finance accessible, secure, and rewarding for everyone. Mashida $MSHD is a Web3 ecosystem that merges SocialFi, GameFi, and NFTFi into a single AI-powered DeFi platform. Built on the BNB Smart Chain, Mashida offers users a virtual world for social interaction, gaming, and NFT-based identity, combined with advanced DeFi services through its $MasterP token. Users can earn optimized returns via AI-managed liquidity pools, access real-world payments through the Mashida Crypto Card, and engage with an interconnected economy designed to make decentralized finance accessible, secure, and rewarding for everyone.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Mashida (USD)

Сколько будет стоить Mashida (MSHD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Mashida (MSHD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Mashida.

Проверьте прогноз цены Mashida!

MSHD на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Mashida (MSHD)

Понимание токеномики Mashida (MSHD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MSHD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mashida (MSHD) Сколько стоит Mashida (MSHD) на сегодня? Актуальная цена MSHD в USD – 0,01770463 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MSHD в USD? $ 0,01770463 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MSHD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Mashida? Рыночная капитализация MSHD составляет $ 177,05M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MSHD? Циркулирующее предложение MSHD составляет 10,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) MSHD? MSHD достиг максимальной цены (ATH) в 0,02299756 USD . Какова была минимальная цена MSHD за все время (ATL)? MSHD достиг минимальной цены (ATL) в 0,0057113 USD . Каков объем торгов MSHD? Объем торгов за последние 24 часа для MSHD составляет -- USD . Вырастет ли MSHD в цене в этом году? MSHD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MSHD для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Mashida (MSHD)