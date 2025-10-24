Текущая цена Marvin The Robot сегодня составляет 0,00516539 USD. Следите за обновлениями цены MARVIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MARVIN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Marvin The Robot сегодня составляет 0,00516539 USD. Следите за обновлениями цены MARVIN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MARVIN прямо сейчас на MEXC.

$0,00516539
+2,30%1D
График цены Marvin The Robot (MARVIN) в реальном времени
Информация о ценах Marvin The Robot (MARVIN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00497016
Мин 24Ч
$ 0,0051797
Макс 24Ч

$ 0,00497016
$ 0,0051797
$ 0,00637845
$ 0,00493127
+0,57%

+2,38%

+0,27%

+0,27%

Текущая цена Marvin The Robot (MARVIN) составляет $0,00516539. За последние 24 часа MARVIN торговался в диапазоне от $ 0,00497016 до $ 0,0051797, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MARVIN за все время составляет $ 0,00637845, а минимальная – $ 0,00493127.

Что касается краткосрочной динамики, MARVIN изменился на +0,57% за последний час, на +2,38% за 24 часа и на +0,27% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Marvin The Robot (MARVIN)

$ 41,11K
--
$ 49,00K
7,95M
9 472 220,0
Текущая рыночная капитализация Marvin The Robot составляет $ 41,11K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MARVIN составляет 7,95M, а общее предложение – 9472220.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 49,00K.

История цен Marvin The Robot (MARVIN) в USD

За сегодня изменение цены Marvin The Robot на USD составило $ +0,00012022.
За последние 30 дней изменение цены Marvin The Robot на USD составило $ -0,0006417981.
За последние 60 дней изменение цены Marvin The Robot на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Marvin The Robot на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00012022+2,38%
30 дней$ -0,0006417981-12,42%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Marvin The Robot (MARVIN)

Memecoin based on a robot character named Marvin. He is depressed, grumpy, and has some attitude. Deep down he has a good mechanical heart though, and is just looking to find some purpose and meaning in this thing we call life. What started off as just a simple memecoin idea has now evolved into a real presence as a bot in Telegram. With over 120 channels using Marvin the bot for engagement and special features.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Marvin The Robot (MARVIN)

Прогноз цены Marvin The Robot (USD)

Сколько будет стоить Marvin The Robot (MARVIN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Marvin The Robot (MARVIN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Marvin The Robot.

Проверьте прогноз цены Marvin The Robot!

MARVIN на местную валюту

Токеномика Marvin The Robot (MARVIN)

Понимание токеномики Marvin The Robot (MARVIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MARVIN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Marvin The Robot (MARVIN)

Сколько стоит Marvin The Robot (MARVIN) на сегодня?
Актуальная цена MARVIN в USD – 0,00516539 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MARVIN в USD?
Текущая цена MARVIN в USD составляет $ 0,00516539. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Marvin The Robot?
Рыночная капитализация MARVIN составляет $ 41,11K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MARVIN?
Циркулирующее предложение MARVIN составляет 7,95M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MARVIN?
MARVIN достиг максимальной цены (ATH) в 0,00637845 USD.
Какова была минимальная цена MARVIN за все время (ATL)?
MARVIN достиг минимальной цены (ATL) в 0,00493127 USD.
Каков объем торгов MARVIN?
Объем торгов за последние 24 часа для MARVIN составляет -- USD.
Вырастет ли MARVIN в цене в этом году?
MARVIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MARVIN для более подробного анализа.
