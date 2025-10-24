Что такое Marvin The Robot (MARVIN)

Memecoin based on a robot character named Marvin. He is depressed, grumpy, and has some attitude. Deep down he has a good mechanical heart though, and is just looking to find some purpose and meaning in this thing we call life. What started off as just a simple memecoin idea has now evolved into a real presence as a bot in Telegram. With over 120 channels using Marvin the bot for engagement and special features.

Прогноз цены Marvin The Robot (USD)

Сколько будет стоить Marvin The Robot (MARVIN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Marvin The Robot (MARVIN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Marvin The Robot.

Токеномика Marvin The Robot (MARVIN)

Понимание токеномики Marvin The Robot (MARVIN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MARVIN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Marvin The Robot (MARVIN) Сколько стоит Marvin The Robot (MARVIN) на сегодня? Актуальная цена MARVIN в USD – 0,00516539 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MARVIN в USD? $ 0,00516539 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MARVIN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Marvin The Robot? Рыночная капитализация MARVIN составляет $ 41,11K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MARVIN? Циркулирующее предложение MARVIN составляет 7,95M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MARVIN? MARVIN достиг максимальной цены (ATH) в 0,00637845 USD . Какова была минимальная цена MARVIN за все время (ATL)? MARVIN достиг минимальной цены (ATL) в 0,00493127 USD . Каков объем торгов MARVIN? Объем торгов за последние 24 часа для MARVIN составляет -- USD . Вырастет ли MARVIN в цене в этом году? MARVIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MARVIN для более подробного анализа.

