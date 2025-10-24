Текущая цена Market Stalker сегодня составляет 0,00186639 USD. Следите за обновлениями цены STLKR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STLKR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Market Stalker сегодня составляет 0,00186639 USD. Следите за обновлениями цены STLKR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены STLKR прямо сейчас на MEXC.

$0,00186639
$0,00186639$0,00186639
-13,20%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
График цены Market Stalker (STLKR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:54:13 (UTC+8)

Информация о ценах Market Stalker (STLKR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0018326
$ 0,0018326$ 0,0018326
Мин 24Ч
$ 0,0021525
$ 0,0021525$ 0,0021525
Макс 24Ч

$ 0,0018326
$ 0,0018326$ 0,0018326

$ 0,0021525
$ 0,0021525$ 0,0021525

$ 0,00491883
$ 0,00491883$ 0,00491883

$ 0
$ 0$ 0

+0,58%

-13,29%

-23,00%

-23,00%

Текущая цена Market Stalker (STLKR) составляет $0,00186639. За последние 24 часа STLKR торговался в диапазоне от $ 0,0018326 до $ 0,0021525, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена STLKR за все время составляет $ 0,00491883, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, STLKR изменился на +0,58% за последний час, на -13,29% за 24 часа и на -23,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Market Stalker (STLKR)

$ 186,64K
$ 186,64K$ 186,64K

--
----

$ 186,64K
$ 186,64K$ 186,64K

100,00M
100,00M 100,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Market Stalker составляет $ 186,64K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение STLKR составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 186,64K.

История цен Market Stalker (STLKR) в USD

За сегодня изменение цены Market Stalker на USD составило $ -0,000286113243296274.
За последние 30 дней изменение цены Market Stalker на USD составило $ -0,0001721854.
За последние 60 дней изменение цены Market Stalker на USD составило $ -0,0004500872.
За последние 90 дней изменение цены Market Stalker на USD составило $ -0,000828876301841291.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,000286113243296274-13,29%
30 дней$ -0,0001721854-9,22%
60 дней$ -0,0004500872-24,11%
90 дней$ -0,000828876301841291-30,75%

Что такое Market Stalker (STLKR)

The Market Stalker is a subscription-based trading intelligence platform that tracks high-performing crypto wallets in real time. It delivers alerts via Telegram and a web dashboard when these wallets buy tokens. The system ranks wallets based on past profitability, filters out scams, and provides actionable trading insights including price, liquidity, and wallet holding data. The goal is to help users make informed decisions by surfacing reliable on-chain activity.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Источник Market Stalker (STLKR)

Прогноз цены Market Stalker (USD)

Сколько будет стоить Market Stalker (STLKR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Market Stalker (STLKR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Market Stalker.

Токеномика Market Stalker (STLKR)

Понимание токеномики Market Stalker (STLKR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STLKR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Market Stalker (STLKR)

Сколько стоит Market Stalker (STLKR) на сегодня?
Актуальная цена STLKR в USD – 0,00186639 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена STLKR в USD?
Текущая цена STLKR в USD составляет $ 0,00186639. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Market Stalker?
Рыночная капитализация STLKR составляет $ 186,64K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение STLKR?
Циркулирующее предложение STLKR составляет 100,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) STLKR?
STLKR достиг максимальной цены (ATH) в 0,00491883 USD.
Какова была минимальная цена STLKR за все время (ATL)?
STLKR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов STLKR?
Объем торгов за последние 24 часа для STLKR составляет -- USD.
Вырастет ли STLKR в цене в этом году?
STLKR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STLKR для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.