Что такое Market Stalker (STLKR)

The Market Stalker is a subscription-based trading intelligence platform that tracks high-performing crypto wallets in real time. It delivers alerts via Telegram and a web dashboard when these wallets buy tokens. The system ranks wallets based on past profitability, filters out scams, and provides actionable trading insights including price, liquidity, and wallet holding data. The goal is to help users make informed decisions by surfacing reliable on-chain activity.

Токеномика Market Stalker (STLKR)

Понимание токеномики Market Stalker (STLKR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STLKR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Market Stalker (STLKR) Сколько стоит Market Stalker (STLKR) на сегодня? Актуальная цена STLKR в USD – 0,00186639 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена STLKR в USD? $ 0,00186639 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена STLKR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Market Stalker? Рыночная капитализация STLKR составляет $ 186,64K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение STLKR? Циркулирующее предложение STLKR составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) STLKR? STLKR достиг максимальной цены (ATH) в 0,00491883 USD . Какова была минимальная цена STLKR за все время (ATL)? STLKR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов STLKR? Объем торгов за последние 24 часа для STLKR составляет -- USD . Вырастет ли STLKR в цене в этом году? STLKR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STLKR для более подробного анализа.

