Токеномика Main Street USD (MSUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Main Street USD (MSUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Main Street USD (MSUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Main Street USD (MSUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,81M $ 6,81M $ 6,81M Общее предложение: $ 6,81M $ 6,81M $ 6,81M Оборотное предложение: $ 6,81M $ 6,81M $ 6,81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,81M $ 6,81M $ 6,81M Исторический максимум: $ 2,0 $ 2,0 $ 2,0 Исторический минимум: $ 0,979364 $ 0,979364 $ 0,979364 Текущая цена: $ 0,999818 $ 0,999818 $ 0,999818 Узнайте больше о цене Main Street USD (MSUSD) Купить MSUSD сейчас!

Информация о Main Street USD (MSUSD) Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic. Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem. Main St delivers institutional-grade delta-neutral yield strategies through a dual-token system — msUSD (the yield-generating token) and smsUSD (the staking token) — with high-yield options trading strategies on Sonic. Main St builds upon this foundation with a different strategy focus. While Ethena specializes in the basis trade (cash and carry), Main St pioneers options arbitrage as our primary yield engine. This approach captures inefficiencies between implied and realized volatility in options markets, providing a complementary alternative in the delta-neutral ecosystem. Официальный сайт: https://mainstreet.finance/ Whitepaper: https://mainstreet-finance.gitbook.io/mainstreet.finance

Токеномика Main Street USD (MSUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Main Street USD (MSUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MSUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MSUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MSUSD, изучите текущую цену MSUSD!

