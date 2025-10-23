Текущая цена Mahina Token сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MHNA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MHNA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Mahina Token сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MHNA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MHNA прямо сейчас на MEXC.

$0.00060215
+1.80%1D
График цены Mahina Token (MHNA) в реальном времени
Информация о ценах Mahina Token (MHNA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--

+1.82%

-6.58%

-6.58%

Текущая цена Mahina Token (MHNA) составляет --. За последние 24 часа MHNA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MHNA за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MHNA изменился на -- за последний час, на +1.82% за 24 часа и на -6.58% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Mahina Token (MHNA)

$ 6.02M
--
$ 6.02M
10.00B
10,000,000,000.0
Текущая рыночная капитализация Mahina Token составляет $ 6.02M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MHNA составляет 10.00B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6.02M.

История цен Mahina Token (MHNA) в USD

За сегодня изменение цены Mahina Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Mahina Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Mahina Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Mahina Token на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1.82%
30 дней$ 0+8.85%
60 дней$ 0+7.02%
90 дней$ 0--

Что такое Mahina Token (MHNA)

Mahina Token is a groundbreaking project aimed at disrupting the financial services industry. They are dedicated to supporting the growth and elevation of qualified women financial advisors through event marketing, strategic partnerships, and a comprehensive tokenomic model.

By acquiring the Mahina Token, you'll not only support the growth and expansion of the Akamai Inspiration Fund but also benefit from a well balanced tokenomic model designed for long-term growth and stability. Your acquisition of the Mahina Token will contribute to the ongoing development of the project, empowering countless individuals with access to life-changing information and financial planning assistance. These seminars, in turn, will enhance the performance of the Akamai Advisors Group, creating a positive feedback loop where the group's success feeds back into the token itself. This revenue generating mechanism ensures a sustainable and mutually beneficial ecosystem for both the Mahina token holders and the Akamai Advisors Group.

Источник Mahina Token (MHNA)

Прогноз цены Mahina Token (USD)

Токеномика Mahina Token (MHNA)

Понимание токеномики Mahina Token (MHNA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MHNA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Mahina Token (MHNA)

Сколько стоит Mahina Token (MHNA) на сегодня?
Актуальная цена MHNA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MHNA в USD?
Текущая цена MHNA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Mahina Token?
Рыночная капитализация MHNA составляет $ 6.02M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MHNA?
Циркулирующее предложение MHNA составляет 10.00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MHNA?
MHNA достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена MHNA за все время (ATL)?
MHNA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MHNA?
Объем торгов за последние 24 часа для MHNA составляет -- USD.
Вырастет ли MHNA в цене в этом году?
MHNA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MHNA для более подробного анализа.
