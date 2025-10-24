Текущая рыночная капитализация Lybra составляет $ 489,13K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LBR составляет 41,04M, а общее предложение – 97281037.37452617. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,16M.

Текущая цена Lybra (LBR) составляет $0,01193169. За последние 24 часа LBR торговался в диапазоне от $ 0,01183098 до $ 0,01219721, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LBR за все время составляет $ 4,48, а минимальная – $ 0,00873927.

История цен Lybra (LBR) в USD

За сегодня изменение цены Lybra на USD составило $ -0,00012912553760583.

За последние 30 дней изменение цены Lybra на USD составило $ -0,0014123911.

За последние 60 дней изменение цены Lybra на USD составило $ -0,0064390307.

За последние 90 дней изменение цены Lybra на USD составило $ -0,010795538335503096.