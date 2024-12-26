Цена Loop ETH (LPETH)
Текущая цена Loop ETH (LPETH) сегодня составляет 3,354.62 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.73M USD. Цена LPETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Loop ETH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.96K USD
- Изменение цены Loop ETH в течение дня составляет +0.46%
- Оборотное предложение составляет 516.43 USD
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За сегодня изменение цены Loop ETH на USD составило $ +15.52.
За последние 30 дней изменение цены Loop ETH на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Loop ETH на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Loop ETH на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +15.52
|+0.46%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Loop ETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
+0.46%
+84.97%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale. - Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH. - Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields. - dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue.
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