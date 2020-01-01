Токеномика Loop ETH (LPETH) Откройте для себя ключевую информацию о Loop ETH (LPETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Loop ETH (LPETH) Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure. The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale. Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH.

Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields.

dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue. Официальный сайт: https://www.loopfi.xyz Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1dhoMFDT1eD6ev3eeDHcy0xSwaF4Rlq8u/view Купить LPETH сейчас!

Токеномика и анализ цен Loop ETH (LPETH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Loop ETH (LPETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,59M $ 1,59M $ 1,59M Общее предложение: $ 693,66 $ 693,66 $ 693,66 Оборотное предложение: $ 693,66 $ 693,66 $ 693,66 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,73M $ 1,73M $ 1,73M Исторический максимум: $ 3 642,14 $ 3 642,14 $ 3 642,14 Исторический минимум: $ 1 543,04 $ 1 543,04 $ 1 543,04 Текущая цена: $ 2 488,6 $ 2 488,6 $ 2 488,6 Узнайте больше о цене Loop ETH (LPETH)

Токеномика Loop ETH (LPETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Loop ETH (LPETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LPETH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LPETH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LPETH, изучите текущую цену LPETH!

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