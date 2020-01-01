Токеномика Loop ETH (LPETH)

Токеномика Loop ETH (LPETH)

Откройте для себя ключевую информацию о Loop ETH (LPETH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Loop ETH (LPETH)

Loop is a dedicated lending market for Ethereum carry trades. Users can supply a long tail of Liquid Restaking derivatives (e.g., Pendle LP tokens) as collateral to borrow ETH for increased yield and points exposure.

The interest charged to borrowers is distributed among ETH-lenders or lpETH stakers and dLP-lockers, thus rewarding high protocol-alignment that allows Loop to scale.

  • Lenders receive back a receipt token, lpETH, that can be used throughout DeFi or be staked to earn passive yield in ETH.
  • Loopers can borrow ETH against yielding LRT derivatives to perform carry trades for ETH-based yields.
  • dLP Lockers can lock the protocol’s governance token, LOOP, into a Dynamic Liquidity (dLP) position to earn protocol revenue.

Официальный сайт:
https://www.loopfi.xyz
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1dhoMFDT1eD6ev3eeDHcy0xSwaF4Rlq8u/view

Токеномика и анализ цен Loop ETH (LPETH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Loop ETH (LPETH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,59M
$ 1,59M$ 1,59M
Общее предложение:
$ 693,66
$ 693,66$ 693,66
Оборотное предложение:
$ 693,66
$ 693,66$ 693,66
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,73M
$ 1,73M$ 1,73M
Исторический максимум:
$ 3 642,14
$ 3 642,14$ 3 642,14
Исторический минимум:
$ 1 543,04
$ 1 543,04$ 1 543,04
Текущая цена:
$ 2 488,6
$ 2 488,6$ 2 488,6

Токеномика Loop ETH (LPETH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Loop ETH (LPETH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LPETH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LPETH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LPETH, изучите текущую цену LPETH!

Прогноз цены LPETH

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.