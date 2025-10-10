Токеномика Looks Good (SENDIT) Откройте для себя ключевую информацию о Looks Good (SENDIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Looks Good (SENDIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Looks Good (SENDIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 491,81K $ 491,81K $ 491,81K Общее предложение: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Оборотное предложение: $ 549,98M $ 549,98M $ 549,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 894,21K $ 894,21K $ 894,21K Исторический максимум: $ 0,00683355 $ 0,00683355 $ 0,00683355 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00090021 $ 0,00090021 $ 0,00090021 Узнайте больше о цене Looks Good (SENDIT) Купить SENDIT сейчас!

Информация о Looks Good (SENDIT) Looks good send it is a memecoin launched on BONK. Originally the project was CTO'd on pump fun, however, we had no access to creator rewards as a CTO team. Looks good is about sending every project, regardless if it is our token or not. We want everyone to win, especially the bonk ecosystem. The CTO began in a Mcdonalds drive through after the original dev on Pump Fun sold their tokens after it bonded - the rest is history. Официальный сайт: https://senditlooksgood.xyz/

Токеномика Looks Good (SENDIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Looks Good (SENDIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SENDIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SENDIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SENDIT, изучите текущую цену SENDIT!

Прогноз цены SENDIT Хотите узнать, куда может двигаться SENDIT? Наша страница прогноза цены SENDIT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SENDIT прямо сейчас!

