Текущая цена Looks Good сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены SENDIT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SENDIT прямо сейчас на MEXC.

Цена Looks Good (SENDIT)

Не в листинге

Текущая цена 1 SENDIT в USD:

$0,00034673
$0,00034673
-9,10%1D
График цены Looks Good (SENDIT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:52:57 (UTC+8)

Информация о ценах Looks Good (SENDIT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,00683355
$ 0,00683355

$ 0
$ 0

-3,25%

-9,11%

-40,36%

-40,36%

Текущая цена Looks Good (SENDIT) составляет --. За последние 24 часа SENDIT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SENDIT за все время составляет $ 0,00683355, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, SENDIT изменился на -3,25% за последний час, на -9,11% за 24 часа и на -40,36% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Looks Good (SENDIT)

$ 190,69K
$ 190,69K

--
--

$ 346,72K
$ 346,72K

549,98M
549,98M

999 975 370,318474
999 975 370,318474

Текущая рыночная капитализация Looks Good составляет $ 190,69K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SENDIT составляет 549,98M, а общее предложение – 999975370.318474. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 346,72K.

История цен Looks Good (SENDIT) в USD

За сегодня изменение цены Looks Good на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Looks Good на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Looks Good на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Looks Good на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-9,11%
30 дней$ 0-85,29%
60 дней$ 0-69,16%
90 дней$ 0--

Что такое Looks Good (SENDIT)

Looks good send it is a memecoin launched on BONK. Originally the project was CTO'd on pump fun, however, we had no access to creator rewards as a CTO team. Looks good is about sending every project, regardless if it is our token or not. We want everyone to win, especially the bonk ecosystem.

The CTO began in a Mcdonalds drive through after the original dev on Pump Fun sold their tokens after it bonded - the rest is history.

Прогноз цены Looks Good (USD)

Сколько будет стоить Looks Good (SENDIT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Looks Good (SENDIT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Looks Good.

Проверьте прогноз цены Looks Good!

SENDIT на местную валюту

Токеномика Looks Good (SENDIT)

Понимание токеномики Looks Good (SENDIT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SENDIT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Looks Good (SENDIT)

Сколько стоит Looks Good (SENDIT) на сегодня?
Актуальная цена SENDIT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SENDIT в USD?
Текущая цена SENDIT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Looks Good?
Рыночная капитализация SENDIT составляет $ 190,69K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SENDIT?
Циркулирующее предложение SENDIT составляет 549,98M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SENDIT?
SENDIT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00683355 USD.
Какова была минимальная цена SENDIT за все время (ATL)?
SENDIT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов SENDIT?
Объем торгов за последние 24 часа для SENDIT составляет -- USD.
Вырастет ли SENDIT в цене в этом году?
SENDIT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SENDIT для более подробного анализа.
