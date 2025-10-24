Что такое Looks Good (SENDIT)

Looks good send it is a memecoin launched on BONK. Originally the project was CTO'd on pump fun, however, we had no access to creator rewards as a CTO team. Looks good is about sending every project, regardless if it is our token or not. We want everyone to win, especially the bonk ecosystem. The CTO began in a Mcdonalds drive through after the original dev on Pump Fun sold their tokens after it bonded - the rest is history.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Токеномика Looks Good (SENDIT)

Понимание токеномики Looks Good (SENDIT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SENDIT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Looks Good (SENDIT) Сколько стоит Looks Good (SENDIT) на сегодня? Актуальная цена SENDIT в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SENDIT в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SENDIT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Looks Good? Рыночная капитализация SENDIT составляет $ 190,69K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SENDIT? Циркулирующее предложение SENDIT составляет 549,98M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SENDIT? SENDIT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00683355 USD . Какова была минимальная цена SENDIT за все время (ATL)? SENDIT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов SENDIT? Объем торгов за последние 24 часа для SENDIT составляет -- USD . Вырастет ли SENDIT в цене в этом году? SENDIT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SENDIT для более подробного анализа.

