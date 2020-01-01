Токеномика dego.finance (DEGO) Откройте для себя ключевую информацию о dego.finance (DEGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о dego.finance (DEGO) Degis — это первый универсальный протокол защиты, построенный на базе Avalanche. Конечная цель — создать универсальную платформу криптозащиты и сформировать децентрализованную экосистему защиты. Благодаря инфраструктуре блокчейна Degis может разрешать обременительные покупки и сложные претензии на традиционных рынках и лучше работать с помощью смарт-контрактов. Официальный сайт: https://dego.finance/ Whitepaper: https://docs.dego.finance/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/BU4eP1vCR99amXKsMXhctX8YpqUa7wbULQ26XaQbazkS Купить DEGO сейчас!

Токеномика и анализ цен dego.finance (DEGO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене dego.finance (DEGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,40M $ 21,40M $ 21,40M Общее предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Оборотное предложение: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,40M $ 21,40M $ 21,40M Исторический максимум: $ 34,5109 $ 34,5109 $ 34,5109 Исторический минимум: $ 0,426268683664 $ 0,426268683664 $ 0,426268683664 Текущая цена: $ 1,019 $ 1,019 $ 1,019 Узнайте больше о цене dego.finance (DEGO)

Токеномика dego.finance (DEGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики dego.finance (DEGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEGO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEGO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEGO, изучите текущую цену DEGO!

Как купить DEGO Заинтересованы в добавлении dego.finance (DEGO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DEGO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить DEGO на MEXC прямо сейчас!

История цены dego.finance (DEGO) Анализ истории цены DEGO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены DEGO прямо сейчас!

Прогноз цены DEGO Хотите узнать, куда может двигаться DEGO? Наша страница прогноза цены DEGO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DEGO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!