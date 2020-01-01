Токеномика dego.finance (DEGO)

Токеномика dego.finance (DEGO)

Откройте для себя ключевую информацию о dego.finance (DEGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о dego.finance (DEGO)

Degis — это первый универсальный протокол защиты, построенный на базе Avalanche. Конечная цель — создать универсальную платформу криптозащиты и сформировать децентрализованную экосистему защиты. Благодаря инфраструктуре блокчейна Degis может разрешать обременительные покупки и сложные претензии на традиционных рынках и лучше работать с помощью смарт-контрактов.

Официальный сайт:
https://dego.finance/
Whitepaper:
https://docs.dego.finance/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/BU4eP1vCR99amXKsMXhctX8YpqUa7wbULQ26XaQbazkS

Токеномика и анализ цен dego.finance (DEGO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене dego.finance (DEGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 21,40M
$ 21,40M$ 21,40M
Общее предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
Оборотное предложение:
$ 21,00M
$ 21,00M$ 21,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 21,40M
$ 21,40M$ 21,40M
Исторический максимум:
$ 34,5109
$ 34,5109$ 34,5109
Исторический минимум:
$ 0,426268683664
$ 0,426268683664$ 0,426268683664
Текущая цена:
$ 1,019
$ 1,019$ 1,019

Токеномика dego.finance (DEGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики dego.finance (DEGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DEGO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DEGO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEGO, изучите текущую цену DEGO!

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История цены dego.finance (DEGO)

Анализ истории цены DEGO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.