Цена Lithium Finance (LITH)
-1,61%
+1,21%
-0,01%
-0,01%
Текущая цена Lithium Finance (LITH) составляет --. За последние 24 часа LITH торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LITH за все время составляет $ 0,070537, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, LITH изменился на -1,61% за последний час, на +1,21% за 24 часа и на -0,01% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Lithium Finance составляет $ 60,56K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LITH составляет 9,08B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 66,72K.
За сегодня изменение цены Lithium Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Lithium Finance на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Lithium Finance на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Lithium Finance на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1,21%
|30 дней
|$ 0
|+6,65%
|60 дней
|$ 0
|-27,86%
|90 дней
|$ 0
|--
Lithium Finance is the first decentralized data oracle solution that uses collective intelligence to regularly price illiquid assets that are currently difficult to value.
Lithium combines pricing oracles together with economic incentives to ensure honest information is rewarded and malicious information is punished. The result is accurate, frequent pricing information of virtually all hard to value assets: pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets. Our native token LITH will be used as a reward mechanism for data queries and answers, it can also be used for staking to signify confidence on the correctness of answers and earn additional rewards.
Making use of algorithms based on years of academic research by Harvard University and other leading institutions, Lithium will be the final piece of the puzzle needed to close the gaps between Trad-Fi and DeFi. By pricing the unpriced with crowdsourcing, it will provide highly accurate asset valuation information to DeFi protocols, traders and investment bankers that benefit the entire financial market.
Понимание токеномики Lithium Finance (LITH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LITH прямо сейчас!
