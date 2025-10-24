Что такое Lithium Finance (LITH)

Lithium Finance is the first decentralized data oracle solution that uses collective intelligence to regularly price illiquid assets that are currently difficult to value. Lithium combines pricing oracles together with economic incentives to ensure honest information is rewarded and malicious information is punished. The result is accurate, frequent pricing information of virtually all hard to value assets: pre-IPO stocks, private equity, and other illiquid assets. Our native token LITH will be used as a reward mechanism for data queries and answers, it can also be used for staking to signify confidence on the correctness of answers and earn additional rewards. Making use of algorithms based on years of academic research by Harvard University and other leading institutions, Lithium will be the final piece of the puzzle needed to close the gaps between Trad-Fi and DeFi. By pricing the unpriced with crowdsourcing, it will provide highly accurate asset valuation information to DeFi protocols, traders and investment bankers that benefit the entire financial market.

Источник Lithium Finance (LITH) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Lithium Finance (LITH)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Lithium Finance (LITH) Сколько стоит Lithium Finance (LITH) на сегодня? Актуальная цена LITH в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена LITH в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена LITH в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Lithium Finance? Рыночная капитализация LITH составляет $ 60,56K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение LITH? Циркулирующее предложение LITH составляет 9,08B USD . Какова была максимальная цена (ATH) LITH? LITH достиг максимальной цены (ATH) в 0,070537 USD . Какова была минимальная цена LITH за все время (ATL)? LITH достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов LITH? Объем торгов за последние 24 часа для LITH составляет -- USD . Вырастет ли LITH в цене в этом году? LITH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LITH для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Lithium Finance (LITH)