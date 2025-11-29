Что такое LITH

Токеномика Lithium Finance (LITH) Откройте для себя ключевую информацию о Lithium Finance (LITH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Lithium Finance (LITH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lithium Finance (LITH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 56,74K $ 56,74K $ 56,74K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 9,08B $ 9,08B $ 9,08B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 62,50K $ 62,50K $ 62,50K Исторический максимум: $ 0,070537 $ 0,070537 $ 0,070537 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Lithium Finance (LITH) Купить LITH сейчас!

Информация о Lithium Finance (LITH) Официальный сайт: https://lith.finance/ Whitepaper: https://docs.lith.finance/overview/what-is-lithium-finance

Токеномика Lithium Finance (LITH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lithium Finance (LITH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LITH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LITH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LITH, изучите текущую цену LITH!

Прогноз цены LITH Хотите узнать, куда может двигаться LITH? Наша страница прогноза цены LITH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LITH прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!