Текущая цена Liquidy сегодня составляет 0,124949 USD. Следите за обновлениями цены LQDY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными.

$0,124949
+0,80%1D
График цены Liquidy (LQDY) в реальном времени
Информация о ценах Liquidy (LQDY) (USD)

$ 0,122191
$ 0,129917
$ 0,122191
$ 0,129917
$ 0,167274
$ 0,118346
Текущая цена Liquidy (LQDY) составляет $0,124949. За последние 24 часа LQDY торговался в диапазоне от $ 0,122191 до $ 0,129917, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LQDY за все время составляет $ 0,167274, а минимальная – $ 0,118346.

Что касается краткосрочной динамики, LQDY изменился на +0,06% за последний час, на +0,82% за 24 часа и на -7,32% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Liquidy (LQDY)

Текущая рыночная капитализация Liquidy составляет $ 811,16K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LQDY составляет 6,50M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,47M.

История цен Liquidy (LQDY) в USD

За сегодня изменение цены Liquidy на USD составило $ +0,00101177.
За последние 30 дней изменение цены Liquidy на USD составило $ -0,0176555311.
За последние 60 дней изменение цены Liquidy на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Liquidy на USD составило $ 0.

Период Изменение (USD) Изменение (%)
Сегодня$ +0,00101177+0,82%
30 дней$ -0,0176555311-14,13%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Liquidy (LQDY)

Liquidy is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on Rujira that operates products and services for decentralized finance. The Liquidy DAO actively manages a treasury of digital assets, including BTC and ETH, which are used productively to generate revenue by market making, lending, staking, and more. These treasury operations are complemented by the Liquidy Swap Router: a parallel optimized multi-hop swap router for Rujira, which improves user experience and earns revenue from swap fees.

All aspects of the DAO, treasury, and revenue streams are exclusively owned and governed by LQDY token stakers. The fundamental value of LQDY is derived from its Treasury (NAV) and Net Income. Transparency is at the heart of the DAO, with real-time financial reporting and treasury operations orchestrated by onchain governance.

Liquidy is community-owned and has been operating since April 2023.

Сколько будет стоить Liquidy (LQDY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Liquidy (LQDY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Liquidy.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Liquidy (LQDY)

Сколько стоит Liquidy (LQDY) на сегодня?
Актуальная цена LQDY в USD – 0,124949 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LQDY в USD?
Текущая цена LQDY в USD составляет $ 0,124949. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Liquidy?
Рыночная капитализация LQDY составляет $ 811,16K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LQDY?
Циркулирующее предложение LQDY составляет 6,50M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LQDY?
LQDY достиг максимальной цены (ATH) в 0,167274 USD.
Какова была минимальная цена LQDY за все время (ATL)?
LQDY достиг минимальной цены (ATL) в 0,118346 USD.
Каков объем торгов LQDY?
Объем торгов за последние 24 часа для LQDY составляет -- USD.
Вырастет ли LQDY в цене в этом году?
LQDY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LQDY для более подробного анализа.
