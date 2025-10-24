Согласно вашему прогнозу, Liquid Staked SOL потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 193,49.

Согласно вашему прогнозу, Liquid Staked SOL потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 203,1645.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена LSSOL составляет $ 213,3227 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена LSSOL в 2028 году составит $ 223,9888 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена LSSOL в 2029 году составит $ 235,1883 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена LSSOL в 2030 году составит $ 246,9477 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Liquid Staked SOL потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 402,2518.

В 2050 году цена Liquid Staked SOL потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 655,2258.