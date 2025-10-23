Текущая цена Liquid HYPE Yield сегодня составляет 40,1 USD. Следите за обновлениями цены LIQUIDHYPE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LIQUIDHYPE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Liquid HYPE Yield сегодня составляет 40,1 USD. Следите за обновлениями цены LIQUIDHYPE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LIQUIDHYPE прямо сейчас на MEXC.

Цена Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Не в листинге

Текущая цена 1 LIQUIDHYPE в USD:

$40,09
$40,09
+11,30%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) в реальном времени
Информация о ценах Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 35,05
$ 35,05
Мин 24Ч
$ 40,83
$ 40,83
Макс 24Ч

$ 35,05
$ 35,05

$ 40,83
$ 40,83

$ 58,94
$ 58,94

$ 28,4
$ 28,4

-1,53%

+11,34%

+4,35%

+4,35%

Текущая цена Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) составляет $40,1. За последние 24 часа LIQUIDHYPE торговался в диапазоне от $ 35,05 до $ 40,83, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LIQUIDHYPE за все время составляет $ 58,94, а минимальная – $ 28,4.

Что касается краткосрочной динамики, LIQUIDHYPE изменился на -1,53% за последний час, на +11,34% за 24 часа и на +4,35% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

$ 36,63M
$ 36,63M

--
--

$ 36,63M
$ 36,63M

913,67K
913,67K

913 670,8510579529
913 670,8510579529

Текущая рыночная капитализация Liquid HYPE Yield составляет $ 36,63M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LIQUIDHYPE составляет 913,67K, а общее предложение – 913670.8510579529. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 36,63M.

История цен Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) в USD

За сегодня изменение цены Liquid HYPE Yield на USD составило $ +4,08.
За последние 30 дней изменение цены Liquid HYPE Yield на USD составило $ -6,2591247900.
За последние 60 дней изменение цены Liquid HYPE Yield на USD составило $ -3,2234906300.
За последние 90 дней изменение цены Liquid HYPE Yield на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +4,08+11,34%
30 дней$ -6,2591247900-15,60%
60 дней$ -3,2234906300-8,03%
90 дней$ 0--

Что такое Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Liquid HYPE Yield (USD)

Сколько будет стоить Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Liquid HYPE Yield.

Проверьте прогноз цены Liquid HYPE Yield!

LIQUIDHYPE на местную валюту

Токеномика Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Понимание токеномики Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LIQUIDHYPE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE)

Сколько стоит Liquid HYPE Yield (LIQUIDHYPE) на сегодня?
Актуальная цена LIQUIDHYPE в USD – 40,1 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LIQUIDHYPE в USD?
Текущая цена LIQUIDHYPE в USD составляет $ 40,1. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Liquid HYPE Yield?
Рыночная капитализация LIQUIDHYPE составляет $ 36,63M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LIQUIDHYPE?
Циркулирующее предложение LIQUIDHYPE составляет 913,67K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LIQUIDHYPE?
LIQUIDHYPE достиг максимальной цены (ATH) в 58,94 USD.
Какова была минимальная цена LIQUIDHYPE за все время (ATL)?
LIQUIDHYPE достиг минимальной цены (ATL) в 28,4 USD.
Каков объем торгов LIQUIDHYPE?
Объем торгов за последние 24 часа для LIQUIDHYPE составляет -- USD.
Вырастет ли LIQUIDHYPE в цене в этом году?
LIQUIDHYPE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LIQUIDHYPE для более подробного анализа.
