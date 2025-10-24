Что такое Liquid Agent (LIQUID)

Liquid Agent is the natural language layer for tomorrow's finance — built for humans, not machines. Designed around conversational AI, it transforms complex crypto operations into simple, intuitive dialogue. Whether trading, staking, lending, or exploring new opportunities, Liquid Agent empowers users to navigate the entire digital asset ecosystem through a single, intelligent chat interface that understands natural language commands.

Источник Liquid Agent (LIQUID) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Liquid Agent (LIQUID)

Понимание токеномики Liquid Agent (LIQUID) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LIQUID прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Liquid Agent (LIQUID) Сколько стоит Liquid Agent (LIQUID) на сегодня? Актуальная цена LIQUID в USD – 0,00826888 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена LIQUID в USD? $ 0,00826888 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена LIQUID в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Liquid Agent? Рыночная капитализация LIQUID составляет $ 382,43K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение LIQUID? Циркулирующее предложение LIQUID составляет 46,24M USD . Какова была максимальная цена (ATH) LIQUID? LIQUID достиг максимальной цены (ATH) в 0,145824 USD . Какова была минимальная цена LIQUID за все время (ATL)? LIQUID достиг минимальной цены (ATL) в 0,00742136 USD . Каков объем торгов LIQUID? Объем торгов за последние 24 часа для LIQUID составляет -- USD . Вырастет ли LIQUID в цене в этом году? LIQUID может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LIQUID для более подробного анализа.

