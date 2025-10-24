Текущая цена Liquid Agent сегодня составляет 0,00826888 USD. Следите за обновлениями цены LIQUID к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LIQUID прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Liquid Agent сегодня составляет 0,00826888 USD. Следите за обновлениями цены LIQUID к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LIQUID прямо сейчас на MEXC.

Цена Liquid Agent (LIQUID)

Текущая цена 1 LIQUID в USD:

$0,00826888
$0,00826888
-1,10%1D
График цены Liquid Agent (LIQUID) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:52:24 (UTC+8)

Информация о ценах Liquid Agent (LIQUID) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0080777
$ 0,0080777
Мин 24Ч
$ 0,00886398
$ 0,00886398
Макс 24Ч

$ 0,0080777
$ 0,0080777

$ 0,00886398
$ 0,00886398

$ 0,145824
$ 0,145824

$ 0,00742136
$ 0,00742136

-6,50%

-1,18%

-25,24%

-25,24%

Текущая цена Liquid Agent (LIQUID) составляет $0,00826888. За последние 24 часа LIQUID торговался в диапазоне от $ 0,0080777 до $ 0,00886398, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LIQUID за все время составляет $ 0,145824, а минимальная – $ 0,00742136.

Что касается краткосрочной динамики, LIQUID изменился на -6,50% за последний час, на -1,18% за 24 часа и на -25,24% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Liquid Agent (LIQUID)

$ 382,43K
$ 382,43K

--
--

$ 827,11K
$ 827,11K

46,24M
46,24M

100 000 000,0
100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Liquid Agent составляет $ 382,43K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LIQUID составляет 46,24M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 827,11K.

История цен Liquid Agent (LIQUID) в USD

За сегодня изменение цены Liquid Agent на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Liquid Agent на USD составило $ -0,0055293570.
За последние 60 дней изменение цены Liquid Agent на USD составило $ -0,0069519442.
За последние 90 дней изменение цены Liquid Agent на USD составило $ -0,08475031463181259.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,18%
30 дней$ -0,0055293570-66,86%
60 дней$ -0,0069519442-84,07%
90 дней$ -0,08475031463181259-91,11%

Что такое Liquid Agent (LIQUID)

Liquid Agent is the natural language layer for tomorrow's finance — built for humans, not machines. Designed around conversational AI, it transforms complex crypto operations into simple, intuitive dialogue. Whether trading, staking, lending, or exploring new opportunities, Liquid Agent empowers users to navigate the entire digital asset ecosystem through a single, intelligent chat interface that understands natural language commands.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Liquid Agent (LIQUID)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Liquid Agent (USD)

Сколько будет стоить Liquid Agent (LIQUID) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Liquid Agent (LIQUID) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Liquid Agent.

Проверьте прогноз цены Liquid Agent!

LIQUID на местную валюту

Токеномика Liquid Agent (LIQUID)

Понимание токеномики Liquid Agent (LIQUID) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LIQUID прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Liquid Agent (LIQUID)

Сколько стоит Liquid Agent (LIQUID) на сегодня?
Актуальная цена LIQUID в USD – 0,00826888 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LIQUID в USD?
Текущая цена LIQUID в USD составляет $ 0,00826888. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Liquid Agent?
Рыночная капитализация LIQUID составляет $ 382,43K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LIQUID?
Циркулирующее предложение LIQUID составляет 46,24M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LIQUID?
LIQUID достиг максимальной цены (ATH) в 0,145824 USD.
Какова была минимальная цена LIQUID за все время (ATL)?
LIQUID достиг минимальной цены (ATL) в 0,00742136 USD.
Каков объем торгов LIQUID?
Объем торгов за последние 24 часа для LIQUID составляет -- USD.
Вырастет ли LIQUID в цене в этом году?
LIQUID может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LIQUID для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Liquid Agent (LIQUID)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести.