Токеномика Liquid Agent (LIQUID) Откройте для себя ключевую информацию о Liquid Agent (LIQUID), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Liquid Agent (LIQUID) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Liquid Agent (LIQUID), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 743,31K $ 743,31K $ 743,31K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 42,81M $ 42,81M $ 42,81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,74M $ 1,74M $ 1,74M Исторический максимум: $ 0,145824 $ 0,145824 $ 0,145824 Исторический минимум: $ 0,00742136 $ 0,00742136 $ 0,00742136 Текущая цена: $ 0,0173618 $ 0,0173618 $ 0,0173618 Узнайте больше о цене Liquid Agent (LIQUID) Купить LIQUID сейчас!

Информация о Liquid Agent (LIQUID) Liquid Agent is the natural language layer for tomorrow's finance — built for humans, not machines. Designed around conversational AI, it transforms complex crypto operations into simple, intuitive dialogue. Whether trading, staking, lending, or exploring new opportunities, Liquid Agent empowers users to navigate the entire digital asset ecosystem through a single, intelligent chat interface that understands natural language commands. Liquid Agent is the natural language layer for tomorrow's finance — built for humans, not machines. Designed around conversational AI, it transforms complex crypto operations into simple, intuitive dialogue. Whether trading, staking, lending, or exploring new opportunities, Liquid Agent empowers users to navigate the entire digital asset ecosystem through a single, intelligent chat interface that understands natural language commands. Официальный сайт: https://www.liquidagent.ai Whitepaper: https://litepaper.liquidagent.ai/

Токеномика Liquid Agent (LIQUID): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Liquid Agent (LIQUID) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LIQUID, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LIQUID. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIQUID, изучите текущую цену LIQUID!

Прогноз цены LIQUID Хотите узнать, куда может двигаться LIQUID? Наша страница прогноза цены LIQUID объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена LIQUID прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!