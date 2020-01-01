Токеномика Lemon (LEMON) Откройте для себя ключевую информацию о Lemon (LEMON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Lemon (LEMON) The Lemon Project is dedicated to establishing a solid foundation and positive reputation for the Sui meme ecosystem. Our mission is to create a safe and engaging environment for meme projects, fostering trust and innovation within the community. Our ultimate goal is to position the Sui ecosystem as a leading destination for crypto enthusiasts, attracting users and developers from Solana and other layer-1 ecosystems. By doing so, we aim to drive adoption and expand the reach of Sui while promoting a vibrant and interconnected blockchain landscape. In addition, we are excited to share that we are working on a SuiPlay console game, which will integrate Lemon tokens to provide real utility and an engaging experience for users. This initiative underscores our commitment to delivering value and long-term growth for the Sui ecosystem. Официальный сайт: https://lemonsofsui.com/ Купить LEMON сейчас!

Токеномика и анализ цен Lemon (LEMON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Lemon (LEMON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,96K $ 10,96K $ 10,96K Общее предложение: $ 6,68B $ 6,68B $ 6,68B Оборотное предложение: $ 6,68B $ 6,68B $ 6,68B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,96K $ 10,96K $ 10,96K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Lemon (LEMON)

Токеномика Lemon (LEMON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Lemon (LEMON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LEMON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LEMON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LEMON, изучите текущую цену LEMON!

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