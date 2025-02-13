Цена LATENT ARENA (LATENT)
Текущая цена LATENT ARENA (LATENT) сегодня составляет 0.00036973 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 373.77K USD. Цена LATENT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка LATENT ARENA:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.20M USD
- Изменение цены LATENT ARENA в течение дня составляет -36.09%
- Оборотное предложение составляет 999.00M USD
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За сегодня изменение цены LATENT ARENA на USD составило $ -0.000208810082071374.
За последние 30 дней изменение цены LATENT ARENA на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены LATENT ARENA на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены LATENT ARENA на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000208810082071374
|-36.09%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен LATENT ARENA: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+3.58%
-36.09%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
A decentralized platform that enables users to make predictions on content engagement. LatentArena is a platform where EVERYONE can earn - not just top creators. How? By combining content creation with prediction markets. Think of it as fantasy sports, but for content! Latent Arena is an AI-based content evaluation platform that allows users to predict the engagement and interaction levels of content by placing bets. While enjoying the content, users bet $LATENT (the platform's token), and the final prize pool is distributed among the winning users and creators based on the ratings. It’s kind of like adding a Polymarket feature to TikTok. A bit dull—imagine watching a TikTok video and having to bet on how many likes it will get. Current social platforms are already quite engaging, so adding a betting element might feel a bit unnecessary.
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