Токеномика LATENT ARENA (LATENT) Откройте для себя ключевую информацию о LATENT ARENA (LATENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LATENT ARENA (LATENT) A decentralized platform that enables users to make predictions on content engagement. LatentArena is a platform where EVERYONE can earn - not just top creators. How? By combining content creation with prediction markets. Think of it as fantasy sports, but for content!

Latent Arena is an AI-based content evaluation platform that allows users to predict the engagement and interaction levels of content by placing bets. While enjoying the content, users bet $LATENT (the platform's token), and the final prize pool is distributed among the winning users and creators based on the ratings. It’s kind of like adding a Polymarket feature to TikTok. A bit dull—imagine watching a TikTok video and having to bet on how many likes it will get. Current social platforms are already quite engaging, so adding a betting element might feel a bit unnecessary. Официальный сайт: https://www.latentarena.xyz/ Whitepaper: https://www.latentarena.xyz/docs/whitepaper.pdf Купить LATENT сейчас!

Токеномика и анализ цен LATENT ARENA (LATENT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LATENT ARENA (LATENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,70K $ 9,70K $ 9,70K Общее предложение: $ 999,61M $ 999,61M $ 999,61M Оборотное предложение: $ 891,40M $ 891,40M $ 891,40M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,88K $ 10,88K $ 10,88K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене LATENT ARENA (LATENT)

Токеномика LATENT ARENA (LATENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LATENT ARENA (LATENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LATENT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LATENT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LATENT, изучите текущую цену LATENT!

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