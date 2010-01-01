Токеномика LATENT ARENA (LATENT)

Токеномика LATENT ARENA (LATENT)

Откройте для себя ключевую информацию о LATENT ARENA (LATENT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о LATENT ARENA (LATENT)

A decentralized platform that enables users to make predictions on content engagement. LatentArena is a platform where EVERYONE can earn - not just top creators. How? By combining content creation with prediction markets. Think of it as fantasy sports, but for content!
Latent Arena is an AI-based content evaluation platform that allows users to predict the engagement and interaction levels of content by placing bets. While enjoying the content, users bet $LATENT (the platform's token), and the final prize pool is distributed among the winning users and creators based on the ratings. It’s kind of like adding a Polymarket feature to TikTok. A bit dull—imagine watching a TikTok video and having to bet on how many likes it will get. Current social platforms are already quite engaging, so adding a betting element might feel a bit unnecessary.

Официальный сайт:
https://www.latentarena.xyz/
Whitepaper:
https://www.latentarena.xyz/docs/whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен LATENT ARENA (LATENT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене LATENT ARENA (LATENT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 9,70K
$ 9,70K$ 9,70K
Общее предложение:
$ 999,61M
$ 999,61M$ 999,61M
Оборотное предложение:
$ 891,40M
$ 891,40M$ 891,40M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,88K
$ 10,88K$ 10,88K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика LATENT ARENA (LATENT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики LATENT ARENA (LATENT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов LATENT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов LATENT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LATENT, изучите текущую цену LATENT!

Прогноз цены LATENT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.