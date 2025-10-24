Что такое Kura (KURA)

Kura is a decentralized exchange (DEX) on the Sei Network for spot trading and liquidity provision across multiple AMM curves, with concentrated liquidity by default. Powered by an x(3,3) model, it offers flexible locking, liquid voting, and emissions based incentives. Holders can convert KURA to xKURA to participate in governance, direct emissions, and earn 100% of protocol rewards including trading fees, voting incentives, and PvP rebase rewards.

Прогноз цены Kura (USD)

Сколько будет стоить Kura (KURA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Kura (KURA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Kura.

KURA на местную валюту

Токеномика Kura (KURA)

Понимание токеномики Kura (KURA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KURA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kura (KURA) Сколько стоит Kura (KURA) на сегодня? Актуальная цена KURA в USD – 0,674104 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KURA в USD? $ 0,674104 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KURA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Kura? Рыночная капитализация KURA составляет $ 643,27K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KURA? Циркулирующее предложение KURA составляет 953,95K USD . Какова была максимальная цена (ATH) KURA? KURA достиг максимальной цены (ATH) в 1,47 USD . Какова была минимальная цена KURA за все время (ATL)? KURA достиг минимальной цены (ATL) в 0,387383 USD . Каков объем торгов KURA? Объем торгов за последние 24 часа для KURA составляет -- USD . Вырастет ли KURA в цене в этом году? KURA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KURA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Kura (KURA)