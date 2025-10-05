Что такое Koro Go (KORO)

KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed's ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Koro Go (KORO) Сколько стоит Koro Go (KORO) на сегодня? Актуальная цена KORO в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KORO в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KORO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Koro Go? Рыночная капитализация KORO составляет $ 29,31K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KORO? Циркулирующее предложение KORO составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) KORO? KORO достиг максимальной цены (ATH) в 0,00323435 USD . Какова была минимальная цена KORO за все время (ATL)? KORO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов KORO? Объем торгов за последние 24 часа для KORO составляет -- USD . Вырастет ли KORO в цене в этом году? KORO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KORO для более подробного анализа.

