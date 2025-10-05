Цена Koro Go (KORO)
+0,03%
-2,74%
+10,79%
+10,79%
Текущая цена Koro Go (KORO) составляет --. За последние 24 часа KORO торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KORO за все время составляет $ 0,00323435, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, KORO изменился на +0,03% за последний час, на -2,74% за 24 часа и на +10,79% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Koro Go составляет $ 29,31K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KORO составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 29,31K.
За сегодня изменение цены Koro Go на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Koro Go на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Koro Go на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Koro Go на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-2,74%
|30 дней
|$ 0
|+22,05%
|60 дней
|$ 0
|+241,07%
|90 дней
|$ 0
|--
KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-04 13:39:16
|Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF Ethereum в США зафиксировал чистый приток в размере 233,5 миллиона долларов
|10-04 11:26:38
|Новости отрасли
Эмиссия USDC превышает 75 миллиардов, доля рынка достигает 24,9%
|10-03 10:20:00
|Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют возвращается выше 4,2 триллиона долларов, с 24-часовым увеличением на 2,3%
|10-03 05:17:00
|Новости отрасли
Биткоин впервые с середины августа преодолевает отметку в 120 000$
|10-01 14:11:00
|Новости отрасли
Вчера, спотовые ETF Ethereum в США зафиксировали чистый приток в размере 127,5 миллиона долларов, в то время как спотовые ETF Bitcoin зарегистрировали чистый приток в размере 430 миллионов долларов
|09-30 18:14:00
|Новости отрасли
Текущие ставки финансирования на основных централизованных и децентрализованных биржах указывают на нейтральное состояние рынка с небольшим медвежьим уклоном
