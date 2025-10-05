Текущая цена Koro Go сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены KORO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KORO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Koro Go сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены KORO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KORO прямо сейчас на MEXC.

Логотип Koro Go

Цена Koro Go (KORO)

Не в листинге

Текущая цена 1 KORO в USD:

$0,00029319
-2,70%1D
USD
График цены Koro Go (KORO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-05 08:10:28 (UTC+8)

Информация о ценах Koro Go (KORO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0
$ 0,00323435
$ 0
+0,03%

-2,74%

+10,79%

+10,79%

Текущая цена Koro Go (KORO) составляет --. За последние 24 часа KORO торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KORO за все время составляет $ 0,00323435, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, KORO изменился на +0,03% за последний час, на -2,74% за 24 часа и на +10,79% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Koro Go (KORO)

$ 29,31K
--
$ 29,31K
100,00M
100 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Koro Go составляет $ 29,31K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KORO составляет 100,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 29,31K.

История цен Koro Go (KORO) в USD

За сегодня изменение цены Koro Go на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Koro Go на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Koro Go на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Koro Go на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2,74%
30 дней$ 0+22,05%
60 дней$ 0+241,07%
90 дней$ 0--

Что такое Koro Go (KORO)

KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed’s ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Koro Go (KORO)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Koro Go (USD)

Сколько будет стоить Koro Go (KORO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Koro Go (KORO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Koro Go.

Проверьте прогноз цены Koro Go!

KORO на местную валюту

Токеномика Koro Go (KORO)

Понимание токеномики Koro Go (KORO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KORO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Koro Go (KORO)

Сколько стоит Koro Go (KORO) на сегодня?
Актуальная цена KORO в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KORO в USD?
Текущая цена KORO в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Koro Go?
Рыночная капитализация KORO составляет $ 29,31K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KORO?
Циркулирующее предложение KORO составляет 100,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KORO?
KORO достиг максимальной цены (ATH) в 0,00323435 USD.
Какова была минимальная цена KORO за все время (ATL)?
KORO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов KORO?
Объем торгов за последние 24 часа для KORO составляет -- USD.
Вырастет ли KORO в цене в этом году?
KORO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KORO для более подробного анализа.
