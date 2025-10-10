Токеномика Koro Go (KORO) Откройте для себя ключевую информацию о Koro Go (KORO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Koro Go (KORO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Koro Go (KORO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,15K Общее предложение: $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 28,15K Исторический максимум: $ 0,00323435 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0,00028148 Узнайте больше о цене Koro Go (KORO)

Информация о Koro Go (KORO) KORO Go Yakusugi Sou is a key foundation female in the modern Shiba Inu lineage. As the mother of Aka Go Yakusugi Sou and mate of Ishi Go Yakusugi Sou, her bloodline helped define the breed's ideal traits—strong structure, red coat, and balanced temperament. Her influence is documented in trusted pedigrees, including ShibaPedigree.com, where she is listed as a core ancestor. Through her descendants, KORO is remembered as the matriarch—a true Eve of the Shibas Официальный сайт: https://korogo.live/

Токеномика Koro Go (KORO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Koro Go (KORO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KORO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KORO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KORO, изучите текущую цену KORO!

Прогноз цены KORO Хотите узнать, куда может двигаться KORO? Наша страница прогноза цены KORO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена KORO прямо сейчас!

