Информация о ценах KITTEE (KTE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0$ 0 $ 0 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) -- Изменение цены (1Д) -- Изменение цены (7Д) 0,00% Изменение цены (7Д) 0,00%

Текущая цена KITTEE (KTE) составляет --. За последние 24 часа KTE торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KTE за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, KTE изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация KITTEE (KTE)

Рыночная капитализация $ 51,29K$ 51,29K $ 51,29K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 51,29K$ 51,29K $ 51,29K Оборотное предложение 1000,00M 1000,00M 1000,00M Общее предложение 999 999 995,937352 999 999 995,937352 999 999 995,937352

Текущая рыночная капитализация KITTEE составляет $ 51,29K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KTE составляет 1000,00M, а общее предложение – 999999995.937352. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 51,29K.