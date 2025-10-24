Текущая цена Kavari сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены KAVR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KAVR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Kavari сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены KAVR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KAVR прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о KAVR

Информация о цене KAVR

Whitepaper KAVR

Официальный сайт KAVR

Токеномика KAVR

Прогноз цен KAVR

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Kavari

Цена Kavari (KAVR)

Не в листинге

Текущая цена 1 KAVR в USD:

$0,00014907
$0,00014907$0,00014907
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Kavari (KAVR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 05:52:27 (UTC+8)

Информация о ценах Kavari (KAVR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00405396
$ 0,00405396$ 0,00405396

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-17,94%

-17,94%

Текущая цена Kavari (KAVR) составляет --. За последние 24 часа KAVR торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KAVR за все время составляет $ 0,00405396, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, KAVR изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -17,94% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Kavari (KAVR)

$ 9,69K
$ 9,69K$ 9,69K

--
----

$ 14,91K
$ 14,91K$ 14,91K

65,00M
65,00M 65,00M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Kavari составляет $ 9,69K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KAVR составляет 65,00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 14,91K.

История цен Kavari (KAVR) в USD

За сегодня изменение цены Kavari на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Kavari на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Kavari на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Kavari на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-14,66%
60 дней$ 0-77,95%
90 дней$ 0--

Что такое Kavari (KAVR)

Kavari revolutionises crypto trading security through decentralized protection protocols. Our platform Provides automated risk assessment, transparent claims processing, and real-time portfolio monitoring for traders worldwide. Crypto trading protection faces challenges including risk assessment complexity, claims processing difficulties, and blockchain integration barriers, hindering widespread adoption. Kavari is a next-generation decentralized protection protocol designed to provide automated risk evaluation, transparent claims processing, and AI-powered coverage services to enhance crypto trading security through a scalable and trustless ecosystem.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Kavari (USD)

Сколько будет стоить Kavari (KAVR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Kavari (KAVR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Kavari.

Проверьте прогноз цены Kavari!

KAVR на местную валюту

Токеномика Kavari (KAVR)

Понимание токеномики Kavari (KAVR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KAVR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kavari (KAVR)

Сколько стоит Kavari (KAVR) на сегодня?
Актуальная цена KAVR в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KAVR в USD?
Текущая цена KAVR в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Kavari?
Рыночная капитализация KAVR составляет $ 9,69K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KAVR?
Циркулирующее предложение KAVR составляет 65,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KAVR?
KAVR достиг максимальной цены (ATH) в 0,00405396 USD.
Какова была минимальная цена KAVR за все время (ATL)?
KAVR достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов KAVR?
Объем торгов за последние 24 часа для KAVR составляет -- USD.
Вырастет ли KAVR в цене в этом году?
KAVR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KAVR для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 05:52:27 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Kavari (KAVR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.